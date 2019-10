¡Que me gusta esa palabra! GUS-TE-RA da sensación de relax con tan sólo escucharla. La descubrí el otro día, a través de las redes sociales, en uno de los textos de Mr. Wonderful. Hasta entonces la desconocía, pero a partir de ahora se ha convertido en una de mis palabras favoritas: GUS-TE-RA... Este concepto me transporta más allá de la idea de bienestar, a la de bien-sentir... Si me preguntaran qué es la gustera pensaría en la sensación que me invade cuando me doy una ducha calentita después de más de 1 hora corriendo, ese momento justo en el que cierras los ojos y notas como el agua caliente te cae por la cabeza peinándote el cabello con su cálido abrazo... GUS-TE-RA es levantarse un domingo a las 10 de la mañana y tras un magnífico desperezo (propio del mejor de los estiramientos de gimnasio) abres los ojos y comienzas a tomar conciencia de cómo el sol te acaricia el rostro, anunciando que es de día y entonces te empieza a invadir una tremenda sensación mezcla de serenidad y energía... GUS-TE-RA es saborear tu vino favorito mientras ves esa serie que te encanta... GUS-TE-RA es ver tu peli favorita, acurrucada en el sofá, teniendo como lecho el pecho de quien más te quiere... GUS-TE-RA es sentir la suavidad y comodidad de las babuchas después de pasar el día en tacones... GUS-TE-RA es la primavera de los sentidos y la paz de la mente... GUS-TE-RA es saber estar presente y tener la capacidad de hacer que el momento, cuente.