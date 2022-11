Habéis creado un monstruo

Los malos ministros se liquidan solos y la ministra de Igualdad, Irene Montero, estaba en ello, o sea, a punto de salir del Gobierno, cuando PP y VOX, la oposición, cometieron la torpeza de darle alas por decir sobre ella cosas obvias, como que ocupa ese cargo por ser pareja de Pablo Iglesias y no por su trayectoria como servidora pública o brillante expediente académico. Lo mismo, por cierto, que Iglesias le dijo a la señora Botella. No se le puede decir lo mismo a una ministra comunista como Montero, de Unidas Podemos, ni nada, porque enseguida eres un machista, fascista o franquista. Recordemos que esta señora ha llamado “banda de fascistas”, en el Congreso, a un partido legal que tiene más de cincuenta diputados elegidos democráticamente por los españoles. Y, claro, la otrora cajera de supermercado se ha convertido ahora en una especie de heroína de los progres, de la izquierda de mercadillo, antidemocrática, que les amargó la vida a Ana Botella, Rita Barberá, Sáenz de Santamaría o Cristina Cifuentes sin que el columnismo de sobre dijera esta boca es mía. Ahora sí, ahora están ganándose el sueldo haciendo suyos los insultos de tan infausta ministra que, sin embargo, la oposición está colocando en la cresta de la ola. Luego, si parecía que podía salir del Ejecutivo, por el escándalo de su última ley, la del sí es sí, una bazofia que está poniendo a violadores en la calle antes de lo previsto, ahora es una estrella mediática imparable y difícil de controlar. Pero según Sánchez, Zapatero y otros ilustres socialistas, la ley es buena y están dando la cara por la ministra, en vez de pedir que la polémica legislación sea revisada y que su autora salga del Gobierno. Nos queda, pues, ministra para rato. No solo eso, sino que han convertido a una mediocre enchufada en una líder de la izquierda feminista y en una más que probable candidata a la presidencia del Gobierno, cuando acaben con Yolanda Díaz, que están en ello. Tezanos sabrá ya cuántos españoles la votarían como candidata de Unidas Podemos y nos podríamos llevar una sorpresa. Para esta individua que fue colocada, sí, por su pareja y padre de sus hijos, los varones españoles somos un peligro y ella se presenta como la gran salvadora de la indefensa mujer patria sin derechos, explotada y maltratada. Eso piensan fuera de España, que aquí tenemos aún a la mujer amarrada a la pata de la cama y que una nueva Pasionaria amenaza a diputados en el Congreso, como en la Segunda República, con las consecuencias que ya conocen. Habéis creado un monstruo.