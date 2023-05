Hablemos en inglés y ya está, fuck!

En mi buzón de correos electrónicos –perdón, de emails- la bandeja de entrada se llama inbox. Los correos eliminados, deleted ítems. Los borradores que uno quiera guardar son los drafts. Reciben el nombre de sent ítems los correos enviados. Si una revista científica busca artículos originales anuncia un call for papers, luego un artículo científico no es tal sino que es un paper. Ayer recibí una carta -un email- de un cursi que quiere editar un libro capitular y estaba llevando a cabo un call para recibir propuestas. No te jode, un call, decía. Y se trata de alguien que se proclama solidario con los negritos y quiere hacer la revolución en pro de los vulnerables de África, pero utiliza la lengua del mundo capitalista más opresor con esos vulnerables. Debe ser una estrategia revolucionaria que, como soy un viejo, ignoro.

Leo: “This is Libre, la agencia española independiente creada en septiembre de 2022 por Mónica Moro, Félix Vicente, Raquel Martínez y Lotta Malm, ha firmado una alianza con NoA (The North Alliance), una red de agencias especializadas en creatividad y tecnología de los países nórdicos”. En Portugal, una de sus revistas más importantes en el campo de las ciencias de la comunicación se llama Media & Journalism. Los campus tecnológicos de la universidad de Andalucía reciben el nombre de Andalucía Tech y el Festival de Benidorm de toda la vida ahora atiende por Benidorm Fest, será para ahorrar letras y porque el cerebro se nos ha puesto del revés como a los ingleses que hablan al revés, en lugar de decir Festival de Benidorm dicen Benidorm Fest. Los anuncios de colonias y perfumes contienen inglés, el perfume francés está pasando a la historia y si te compras un móvil compras power to you. Leo: “nuestro país tiene que ser como un gran hub de negocios digitales”, todo para decir un agrupamiento o grupo de empresas, eso es un hub, una chorrada, pero queda tan cool... Leo: “Algunas startups buscan acercar la tecnología al colectivo sénior y mejorar su calidad de vida”. Los que estamos en esto de la sociedad digital sabemos lo que es una startup, pero si lo busco para contarlo exactamente con palabras “expertas” me encuentro con un supuesto experto que me dice que me lo va a explicar basándose en un guest post de Think&Start. Ahora, por tanto, antes de recordarles lo que es una startup debo buscar qué significa guest post de Think&Start.

Adelanto qué es una startup. La propaganda oficial del mercado -con su optimismo desmedido- para decir que una startup es una posibilidad de ganar mucho dinero y de esa forma triunfar en la vida, afirma: Una Startup es una organización humana con gran capacidad de cambio , que desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente. Esta estructura suele operar con costos mínimos, pero obtiene ganancias que crecen exponencialmente, mantiene una comunicación continua y abierta con los clientes, y se orienta a la masificación de las ventas.

En realidad, es un intento de abrirse camino en un mercado saturado de iniciativas de todo tipo, una empresa en proceso de ser una estrella. Despídanse sus promotores de la vida cotidiana pero todo sea por el progreso. Vamos con lo otro: un guest post es un texto en un blog y Think&Start un medio digital que se supone que se preocupa por el emprendedor y lo orienta en su camino.

Yo, today, friday, que no black, sólo friday, estoy esperando que llegue mi personal trainer para que me ayude a hacer ejercicios a ver si se me baja el colesterol, el azúcar y la mala leche ante este desastre de que me estén robando day yes and also day también, un idioma tan maravilloso y rico -que tiene palabras para todo y expresiones para all-, como es el castellano que en Andalucía se habla de otra manera, en eso nos parecemos al inglés: hablamos de una forma y escribimos de otra. Para pagar los servicios del personal trainer tendré que llevar a cabo una crowdfunding y para eso asistiré a un curso de coaching a ver si un coach de esos me enseña cómo se hace una crowdfunding porque yo sabía cómo hacer una colecta, un crowdfunding no sé aún.

Creo que, para estar así, mejor que dejemos el castellano en los colegios y sólo lo hablemos en privado en casa, por caridad y nostalgia. Pasemos de una vez al inglés y ya está. Los chinos se entienden con nosotros en inglés, los árabes también y nuestros jóvenes ignoran el castellano y el francés, saben inglés, memes y simbolitos. No perdamos más el tiempo, quien posee la tecnología, las modas y las tonterías implanta su idioma. Vayamos a lo práctico, of course.