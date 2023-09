¿Habrá que quemar España por una vivienda?

Ha rulado por ahí una carta a la directora de El País firmada por Liz Adriane Duarte Rasch, de Corbera de Llobregat (Barcelona) que protesta así ante la imposibilidad de los jóvenes para alquilar un lugar donde ser independientes y/o estudiar. Recuerdo el contenido de la carta: «Tuve que volver a casa de mis padres con 27 años porque con mi sueldo no me da para poder pagar ni un alquiler ni una habitación. Las habitaciones para compartir cuestan unos 500 o 600 euros. Incluso con gastos aparte. Para poder alquilar necesitas por lo menos dos meses de nómina en un contrato indefinido y un sueldo que la mayoría de la gente no tiene. A estas alturas, no sé en qué momento me voy a independizar. Todos los jóvenes deberíamos salir a la calle a alzar la voz. Mientras sigamos callados, la situación no cambiará”.

Como el texto es duro y la vicepresidenta Nadia Calviño andaba de entrevista por la SER de inmediato se le ha dado la oportunidad al gobierno de defenderse, en este caso hay que contrastar la noticia para que la gente no se alarme con que sus progresistas están de brazos cruzados. ¿Qué ha contestado Calviño? Lo leo en otro medio amigo del progresismo -luego sostienen los progres que es la derecha quien controla el mensaje-. El medio es The Huffington Post y Calviño responde: «Estoy totalmente de acuerdo con que tiene que ser nuestra prioridad el conseguir que los jóvenes tengan las mayores oportunidades para el futuro. La política de vivienda ha sido una prioridad, lamentablemente con un punto de partida en el que todo el parque de vivienda pública estaba desmantelado».

Como el periodista ha querido hacerse el duro y le ha dicho a la vicepresidenta en funciones que los jóvenes quieren vivienda para ya, la señora Calviño ha mandado a los jóvenes, etc., no a por uvas sino a por el bono de la caridad del cuerpo místico de la socialdemocracia: «Hemos puesto en marcha el bono alquiler. Le invito a que vaya a su comunidad autónoma. Estamos poniendo en marcha un programa con el ICO para avalar la entrada a la hora de comprar una vivienda».

Ya lo sabes Liz, que doña Nadia está de acuerdo contigo y que vayas a la cola de los pobres a que te den un plato que comer. Que no se te ocurra irte de calle o hacer como los subversivos catalanes que quemaron Barcelona, declararon la república catalana por su cuenta y encima les han dado medallas y el gobierno de toda España. Puedes intentar ir de okupa mientras te llega el bono ése del alquiler, una medida muy progresista, como podrás observar. Rafael Correa hace ya años que, siendo presidente de Ecuador, visitó España y le dijo a Ana Pastor -Anita, según Correa- que se asombraba con tanta gente sin vivienda y tantas viviendas vacías. Pues aún estamos en lo mismo. Eso va a ser culpa del fascismo que nos invade. De ahí que afirme Calviño lo de: “un punto de partida en el que todo el parque de vivienda pública estaba desmantelado”. Quédate con tus padres, sé dócil y no molestes, ten fe, mujer, que pronto poseerás un sueldo digno, un contrato indefinido y una habitación con pan y agua en la que sobrevivir y ser libre.

Que no se te ocurra quemar España más todavía, que España está ya más quemada que las redes sociales que, por lo que leo porque no las uso, siempre están encendidas e incendiadas.