Hacer solo lo correcto

En algún sitio he leído o escuchado que la “nueva normalidad será hacer lo correcto”. ¿Y qué es lo correcto, lo que quiera el Gobierno? Está claro que este gobierno está aprovechando la pandemia para tomar medidas que van más allá del mero asunto sanitario, de mirar por nuestra salud. Por ejemplo, colocar a dedo a amiguetes como directores generales o limitar la libertad de los ciudadanos, aunque cada uno sepa qué es lo correcto en estos momentos y actúe de manera responsable. Ayer estuve de compras en un supermercado y, para empezar, me costó encontrar aparcamiento. Ya dentro, la gente se agolpaba como si todo hubiera acabado, sin mascarillas muchas de esas personas y cogiendo bandejas de carne, y soltándolas, sin guantes o con esos que te dan en la puerta que se rompen poniéndotelos, de finos que son. De regreso, la travesía de La Puebla del Río sufría ya los clásicos atascos de antes de la pandemia y si entrabas sin mascarilla en alguna tienda de esas pequeñas nadie te decía nada. O sea, nos hemos enterado de que el virus sigue ahí y esto dará legitimidad al Gobierno para que sigamos con el estado de alarma hasta septiembre, como mínimo. Es decir, controlados, aunque ya podamos recibir familiares o amigos en casa y, como vimos ayer, llenar un avión de pasajeros sin guardar la distancia física exigida. Todo lo disciplinado que hemos sido con el confinamiento, que nos hemos portado muy bien, servirá de poco si ahora vamos cada uno a nuestro aire. Y, claro, pasan cosas como lo de la manifestación que ha convocado Vox en toda España en contra de la gestión del Gobierno, una auténtica aberración. Tiene gracia cuando hablamos de que esto nos va a cambiar a todos, porque no va a suceder. Cómo vamos a cambiar si el primer día que nos permiten ir a tomar una cerveza a alguna terraza para hablar con amigos y empezar a relajarnos un poco, se nos va la pinza y tiene que ir la policía a cerrar el bar. ¿Se imaginan el día que se acabe el estado de alarma? Por tanto, estamos poniéndoselo fácil al Gobierno para que siga con su idea de sistema totalitario, de esa “nueva normalidad” que tan mosqueado me tiene porque no me fío de la mitad de la cuadrilla, y menos de un gobierno en el que está Pablo Iglesias y que preside un señor como Pedro Sánchez.