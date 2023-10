¿Haremos falta los varones?

Ninguna. Ni hoy ni nunca, porque lo ponéis todo perdido y no tenéis cuidado con nada. Diría mi mujer.

Pero la reflexión es más honda. ¿Hace falta hoy -o hará falta en adelante en términos biológicos- el individuo de sexo masculino en la especie humana?

A ver, la naturaleza y los que saben de esto, nos dicen que el individuo, o el órgano de un individuo, que no aporta función o utilidad, acaba atrofiándose y desaparece. La naturaleza economiza así y es muy cruel. Cuando unos dedos, como en el caso de los caballos, dejan de ser útiles, los atrofia primero y los elimina después convirtiéndolos en cascos.

La cuestión es que, a día de hoy, la supervivencia del feto fuera del claustro materno no es posible ni se la espera, pero la inseminación artificial se practica a diario. Si las mujeres echan cuentas, los grandes desastres de la humanidad han venido propiciados por guerras, y hambrunas y epidemias derivadas de las guerras. ¿Y cuántas mujeres han declarado guerras? Los grandes zarpazos que como especie nos hemos autoinfligido, han venido precedidos por decisiones masculinas, la estadística es así de tozuda. La vertiente femenina, ha endulzado la vida desde que la vida existe, y las crías de la especie homo sapiens, los hijos, estan infinitamente más unidos a sus madres que a sus padres. La evidencia es abrumadora. La gente, al final de sus vidas, recuerda a su madre y al morir la llama. Pero no llama al padre. Hasta el sabio arte flamenco lo inmortalizó en una coplilla:

Cuando se muere una «mare»,

le ponen «sinco» coronas,

y cuando se muere un pare,

no le ponen ni una sola.

Siendo cariños iguales

Hoy hay bancos de semen por todo el planeta, que albergan dosis suficientes para inseminar a toda la población femenina durante milenios, y más adelante habrá más. Y si se agotan, con tres donantes amables, se repone todo de nuevo. La verdad es que no hay que ser Isaac Asimov, para imaginar lo que ya estarán pensando. ¿Lo ven? ¿Y qué piensan?

Científicamente dicho, en la naturaleza no existe la caridad. Ningún ser vivo pone en peligro su supervivencia para garantizar la del otro. Ni siquiera perjudica la suya por salvar la ajena, aunque haya alimento suficiente para dos; no lo comparte, lo acapara, salvo que el rival se lo robe. La piedad, la generosidad, el altruismo y la caridad son conceptos construidos artificialmente por la especie humana, logros de la civilización, y apuesto a que fueron cerebros femeninos. Y se da la circunstancia de que, evolutivamente, los avances sociales no cuentan. Es decir, el tiempo que el hombre lleva siendo un ser social y civilizado, es despreciable tropecientas mil veces, respecto al que lleva siendo individuo animal. De modo que, en términos naturales, aquí sobramos. ¿Me siguen verdad? Pues claro.

En fin, que no es que esto vaya a pasar mañana, ¿saben?, pero que, tampoco les digo yo que no vaya a pasar nunca. Cuando nos hablan de cosas como recursos limitados para alimentar a la población, abandonar el planeta que nos vio nacer y evolucionar, y cosas así, uno no puede evitar pensar en lo rápido que las mujeres tiran lo que no les sirve cuando se ponen a ordenar, y en cuantos caben en el cohete. Y cuantos no son necesarios. En esos momentos, de bote salvavidas del Titanic, es donde la naturaleza se abre paso. Yo, que quieren que les diga, espero que el momento tarde, pero se le ponen a uno los pelos de punta cuando se piensa en estas cosas.