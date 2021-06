Hasta Letonia nos corrige la plana

Gracias al apoyo entusiasta de insignes representantes de países europeos, el informe que el diputado socialista letón Boriss Cilevics había preparado para corregirle la plana a Turquía sirvió también para decirle a España lo que tiene que hacer con los presos políticos de Cataluña y de paso sentar cátedra sobre lo que son leyes justas y las que no lo son. Le bastó al diputado un viaje a Cataluña, entrevistarse sólo con los interesados e imputados para tener plena consciencia del problema, eso se llama rigor científico. Letonia, un país que lleva siglos como la farsa monea, de mano en mano, y que tiene discriminados a todas las personas que residen en aquel país procedentes de zonas rusas. Con todo, lo grave no es que sea un letón sino que sea un letón socialista y además apoyado por diputados de derechas e izquierdas desde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que no será de la UE pero lleva ahí desde 1949 y sus miembros proceden de elecciones democráticas.

Tenemos menos influencia que el huevo de Colón y ya se mea encima nuestra hasta el niño ése en forma de estatua que está en Bruselas. No somos nadie sin Europa, no somos como Inglaterra que, como veía que el famoso club europeo le costaba más de lo que le daba, cogió las de Villadiego y ahí está y estará, creciendo y recogiendo a los jóvenes que aquí no tienen ni para una piruleta. Ya pueden decirnos vagos, despilfarradores, borrachos de taberna, que lo tragamos todo, nos tienen esclavizados con los 140.000 millones de los cuales la mitad no son subvenciones a fondo perdido sino préstamos a devolver, por tanto, entre ese dinero y la deuda pública que teníamos ya (1,3 billones aproximadamente) las próximas generaciones estarán hipotecadas y encima la población sigue envejeciendo.

Han desmentido la idea que se nos viene a muchos a la cabeza. Este letón socialista, ¿formará parte de algún plan a más largo plazo para justificar el cambio sustancial que puede que se aproxime en España? Porque el mozo en su informe nos dice no sólo porqué hay que soltar a los presos sino que es necesario levantar un estado federal o confederal sin excluir la independencia. Desde luego yo no sé lo que amasa Sánchez en la cabeza, quiero pensar bien y creer que se las tiene guardada a los independentistas para decirles las cosas en la mesa de trabajo, no por los pasillos mediáticos y callejeros, pero lo cierto es que hasta ahora lo están tomando por el pito de un sereno.

Puede que sea un ingenuo, pero me da curiosidad y deseo poder juzgar el futuro por los hechos, no por las suposiciones, ya que en política todo es posible, me da la impresión de que los catalanes deben estar cada vez más hartos de este circo, ¿cuándo trabaja de verdad por Cataluña la Generalitat? El letón le ha hecho un favor a Sánchez y a los segregacionistas, puede que nos esté anunciando la solución final: una España confederada republicana, el apoyo recibido puede servir de argumento en el futuro. El letón ha cabreado a los jueces españoles porque les ha dicho parciales y voces de sus amos; el letón no ha tenido en cuenta que en Europa los países más importantes que ayer le daban lecciones a España, no suelen contemplar delitos de sedición pero lo meten todo en un saco al que llaman por ejemplo desobediencia a la autoridad, desafío al Estado, alteraciones del orden público, y por eso te endilgan entre dos y siete años de cárcel más multas. Podemos tomar nota y corregir algunas de nuestras leyes pero esos sujetos no son nadie para darnos lecciones en temas tan delicados como el presente ni para negarle a España que es uno de los países más antiguos de Europa. ¿Acaso lo es Letonia que no se ha aclarado hasta los años 90 por muchas raíces indoeuropeas que tenga? ¿Acaso lo es Italia o Alemania que nacieron en el siglo XIX? Si es que no tenemos dignidad. De seguir así aquí hace falta un golpe de timón fuerte, desde luego.