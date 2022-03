¿Hay algún médico que no tenga prisa?

Estoy buscando un médico -o varios- que no tenga prisa y además atesore vocación, ¿es eso mucho pedir? Es para que me lleve la prevejez y la senectud que poco a poco me está entrando, ya saben, que uno lo va perdiendo todo, todo va disminuyendo, y, cuando digo todo, es todo. O mejor, disminuyen unos elementos y aumentan los dolores unos días por aquí, otros por allá. ¡Anda, esto es nuevo!, me digo con cierta frecuencia.

El cachondeo de las prisas y las listas de espera -reír por no llorar- nos lo traemos siempre con la Seguridad Social, lo que a muchos ciudadanos les llena de satisfacción es afirmar que han acudido a la sanidad privada. Disiento, mi experiencia como funcionario de Muface y usuario de la medicina privada es decepcionante: médicos pardillos o ya cansados, deseando jubilarse, todos con prisas porque dicen que cobran poco con la tarjeta que yo les soy. Tienen que estar en varios sitios a la vez para obtener un sueldo decente. ¿Por eso llevan tanta prisa? ¿Tan poco cobran? ¿No pueden comer con ese sueldo? Creo que sí, que cobran poco o creen que les dan poco para ser los sanadores de la sociedad y haber estudiado mucho y seguir estudiando mucho toda la vida, ya se sabe que los únicos que estudian son ellos, los demás nos dedicamos a bailar el trompo y a jugar al yo-yo y, si estudiamos, cobramos un huevo, yo por ejemplo todos los días almuerzo gambas tigre de Sanlúcar de Barrameda y ostras recién capturadas.

Ahora viene la pregunta egoísta. ¿Qué culpa tengo yo de que cobren poco sus majestades los reyes de las batas blancas? ¿Saben lo que es la vocación? Pues es un fenómeno extraño que te hace olvidar el tiempo y darle menos importancia al maravedí para centrarte en servir al otro, que te necesita. Y mañana ese otro puede que te devuelva el cariño que le has dado. ¿Saben los médicos con prisas qué es dar cariño al paciente que con paciencia aguarda esos cuchis cuchis? Consiste en algo tan elemental como escuchar lo que te dicen, con atención, y no empezar a escribir en el ordenador cuando el cliente -cliente a la fuerza- aún no ha terminado de confesar sus goteras y, es más, echarle caso y comentarle algo al visitante -a la fuerza- sobre algunas de esas goteras que le está confesando a los médicos con la vaga esperanza de recibir un consejo.

El empirismo y el deseo de ganar más dinero está matando a la vocación. Y la poca inversión en Sanidad también. El empirismo es la hiperinflación de peticiones de análisis y pruebas de todo tipo, sin ni siquiera mover el culo del asiento para examinarte. El deseo de ganar más dinero encierra, en parte, esa especie de vocación que se da en un segmento de la profesión médica por poseer cosas más valiosas y bonitas que otros de sus colegas.

A mí me gustaría que me dijeran al entrar en el despacho: “tiene usted cinco minutos para expresarme todos sus males, vaya al grano porque en esos cinco minutos se incluye la remota posibilidad de que yo me levante de mi trono y le toque la garganta, verbigracia”. O también que en lugar de largarle yo mis achaques me dijera el galeno las razones que lo llevan a padecer siempre tanta prisa y estar adherido a un cohete. Es para solidarizarme con él y no ir más a verlo, total a los de mi edad nos despachan aún con más prisa porque se supone que no tenemos arreglo... Ah, y para aprovechar más el tiempo y darle funcionalidad al cohete no hace falta que pierdan segundos en apuntarnos lo de siempre: hacer ejercicio, no comer morcilla de Burgos ni echarle azúcar o sal a los alimentos. Ya sabemos que lo que está más rico es lo que resulta peor para la salud. Menos el gazpacho.