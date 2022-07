Hemos bordado la romería

Si Feijóo ha felicitado al Gobierno por el éxito de la Cumbre de la OTAN, es que ha salido más que bien, porque la oposición nunca le reconoce nada bueno, solo señala sus fracasos. Una vez más, España ha demostrado que es el mejor país del mundo organizando saraos. Somos el país con más paro de la Comunidad Europea, con unos niveles de desempleo juvenil y pobreza infantil que nos avergüenza. Tenemos la inflación por las nubes y no hay manera de bajarla a la tierra. Hacía treinta y siete años que no estaba tan alta. Pero la romería de la OTAN la hemos bordado y Sánchez anda hoy por la Moncloa preguntándole a la parienta que si ha sido él. Está que no se lo cree. La Cumbre acabó ayer, pero el presidente del Gobierno seguirá hablando de ella, de su éxito personal, durante lo que queda de año. Ya saben lo que valora el presidente su talento y capacidad de trabajo; que no tiene abuela. Y hay que reconocer que ha estado a la altura y que su popularidad habrá crecido exponencialmente, sobre todo fuera de nuestro país, donde pintaba poco o nada. Ha pasado de tener que abordar al presidente de los Estados Unidos para hacerse la foto, sin que el yanqui se parara siquiera para atenderlo, a que agarre a su esposa, Begoña, por la cintura, como si fuera su comadre. Eso sí, vino a pedirnos miles de millones de euros para armamento y los ha conseguido, como ha logrado el permiso para que nos coloquen dos nuevos barcos de guerra en Rota. Ahora, Sánchez tendrá que conseguir lo más difícil: convencer a la parte comunista del Gobierno que no quiere nada con la OTAN, de que hay que soltar la pasta para que no sigamos siendo los gorrones de Europa, que diría Chencho Arias, en lo que respecta a la aportación económica para tanques y misiles. Somos los penúltimos de la OTAN, de veintinueve países, en lo de soltar pasta, pero eso va a cambiar porque de aquí a ocho años, según el presidente, tendremos que ponernos al día con las cuotas. Él ya no estará, seguramente, pero le dejará el marrón a otro, algo que se le da muy bien al Partido Socialista. O sea, que a Sánchez le ha salido de dulce la romería y hay que reconocerle el trabajo bien hecho. A él y a más personas, claro está, aunque ayer daba vergüenza ver cómo los socialistas se apuntaban el tanto atribuyéndole todo el mérito al líder, sin nombrar para nada a los reyes y a esas miles de personas que se han volcado para que el sarao militar europeo saliera bien.