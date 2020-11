Hemos conseguido la inmunidad de rebaño

En España hemos conseguido la inmunidad de rebajo aunque, desgraciadamente, no contra la Covid-19. Los españoles nos hemos inmunizado ante las cifras que arroja la pandemia a diario. Escuchamos o leemos que el día anterior han muerto cuatrocientas personas, fruncimos el ceño y seguimos leyendo o escuchando. Parece que la situación que vivimos con casi mil muertos cada día nos ha rodeado de una costra dura como el pedernal.

No podemos consentirnos algo así. Porque están muriendo padres, hijos, abuelas; están muriendo personas que dejan atrás una vida llena de problemas, todo su amor, amistades indestructibles, ilusiones o deudas. Da igual lo que queramos añadir porque el resumen siempre es el mismo: se mueren otras personas.

No podemos consentirnos algo así porque si despreciamos el número de muertos, de contagiados o de personas ingresadas en las UCI’s, terminaremos despreciando la vida y la dignidad del ser humano. El paso es muy pequeño.

No podemos consentirnos pensar solo en la vida y en la esperanza o en que esto se puede acabar porque si no miramos de frente a la muerte no podremos entender nunca lo que queremos solucionar. Existir es vivir y, también, morir.

La situación es muy preocupante. Los muertos son muchos, los enfermos colapsan el sistema sanitario y tenemos en mente una vacuna que no será la solución definitiva porque no existe la cura de la enfermedad. Además, las vacunas necesitan unas semanas para generar las defensas en las personas. Por tanto, no podemos inmunizarnos contra la realidad que vivimos, hay que renunciar a esa inmunidad de rebaño que parece protegernos contra el sufrimiento que trae una pandemia porque sería imposible salir adelante.

Son muchos los muertos. No miremos a otro lado.