Hispanoamérica y nuestra indignidad

Corremos detrás de Estados Unidos para que nos siente a su mesa, por un lado, y, por otro, Podemos gobierna en el país con lo cual eso es imposible porque Roma no paga traidores y, aunque Podemos tenga todo el derecho a gobernar, cuando llega a ese gobierno por procedimientos legales -como ahora- no se puede estar en misa y repicando o, lo que es lo mismo, con el Tío Sam y con Carlos Marx, Lenin o Trotsky. Nos acercamos a un rey de Marruecos también para acercarnos a su amigo americano, traicionando a los saharauis y provocando que Argelia nos suba el precio del gas que es mucho más barato que el que traemos desde EEUU, cuando sabemos que el tal Mohamed VI nos va a dar con los acuerdos en las narices si le da la gana, al tiempo que él no cede nada: ni en el chantaje de la inmigración ni en el tema de Ceuta y Melilla a las que sigue considerando ciudades por cazar para su reino. Para colmo, nos espía, nunca he sentido a mi país tan humillado y tan poca cosa en el panorama internacional desde que soy consciente de la vida.

Mientras todo esto ocurre, ¿qué pasa, oficialmente, con nuestros países hermanos de Hispanoamérica? Rusia y China están penetrando en ellos a velocidades de vértigo mientras que a nosotros nos destrozan monumentos de la época colonial y las corrientes indígenas se crecen y tratan de vengarse de España mediante medias verdades que les sirven para echar fuera el odio y el rencor que este mundo siembra en todos sus habitantes porque el planeta aumenta su grado de odio de unos contra otros día a día. Contra España por descubrirla y colonizarla, contra EEUU por haber llegado después y haber convertido a las que fueron nuestras tierras del Nuevo Mundo en sus esclavas mediante la captación para los yanquis de la clase dominante que se forjó desde antes de darnos boleto de expulsión a los españoles en el siglo XIX.

La paradoja es que un gobierno de izquierdas quiere acercarse a EEUU a la vez que se aleja de Hispanoamérica y se suma al odio de allí contra España, es decir, contra sí mismo. La paradoja es que Pedro Sánchez y Podemos van cada uno por su lado en este aspecto pero no lo manifiestan con claridad con tal de no perder sus poltronas al visibilizar aún más explícitamente esta contradicción ante el pueblo español. En la aún reciente condena a Rusia que ha sido expulsada de la Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varios países de Hispanoamérica e Iberoamérica o se han abstenido o han votado en contra. Brasil, México y El Salvador se abstuvieron. Nicaragua, Cuba y Bolivia votaron en contra. Chile y Argentina lo hicieron a favor a pesar de sus gobiernos de izquierda porque están especialmente en manos del FMI, es decir, de EEUU, y creyeron que había que dar un paso atrás y dos adelante ya que ambas naciones mantienen lazos de amistad con Rusia. Durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner pude asistir personalmente en Buenos Aires a una conferencia online entre la presidenta y Putin en la que Fernández anunció por todo lo alto que ella y el presidente ruso habían llegado a un acuerdo para que RT (Russia Today, la TV oficial, rusa, hoy censurada en todas partes por Occidente) emitiera en Argentina como contrapeso al Grupo Clarín de comunicación, de amplia implantación en el país del tango. Clarín es mucho más que una gran empresa de comunicación, forma parte del poder internacional y ha simpatizado con dictaduras fascistas en Argentina.

A nivel universitario, los contactos con Hispanoamérica siguen siendo intensos pero eso es por vocación y cercanía cultural de los investigadores de España, Portugal e Iberoamérica, no por muchos estímulos oficiales. España descubrió y colonizó aquello; dentro de las atrocidades que existieron, no aplicamos de ninguna manera la doctrina anglosajona del “mejor indio es el indio muerto”, sino que les dimos derechos e importantes voces salieron en su defensa desde el mismo momento de la colonización. Algunos asesores de Carlos I y de Felipe II les dijeron a estos reyes que el futuro de España no estaba en matar protestantes en los Países Bajos sino en las Indias. Pudimos ser poderosos y hoy ahí estamos, llenos de porquería hasta el cuello, perdiendo poco a poco y definitivamente aquello que tantos muertos costó por una y otra parte; tantos llantos, tanto esfuerzo, tanta cultura y avances que se llevaron allí y que recibimos de ellos, tanto deseo de unión que existe entre cientos de millones de personas, todo se está desperdiciando.

Nos arrimamos a Marruecos, a EEUU, a Inglaterra y es adecuado intentar llevarse bien con todo el mundo. Pero Marruecos va a lo suyo, EEUU sigue siendo un imperio e Inglaterra fundó su Commonwealth. Nosotros nada, al revés, dejamos nuestra cultura legada a Hispanoamérica en manos rusas y chinas. ¡Si es que somos unos gilipollas!