Hoja de ruta GHVIP: Luitingo y Susana a casa; Zeus detrás por amor

El próximo jueves, Susana expulsada, Luitingo a casa sin remedio y Zeus detrás de ellos... por amor.

Nunca antes habíamos asistido a una bochornosa manipulación como la que está soportando el pobre Zeus Montiel. Su pareja en la casa, Susana, no tiene límites. Ahora, está intentando convencer a Zeus para que se vaya con ella el jueves para que explique él las cosas porque ella está agotada. Y lo dice, se queda tan pichi y sigue como si nada. No duda en decir al muchacho que él no es protagonista y ella sí y mucho, que gracias a él irá a la rue porque de otro modo sería imposible que ella no fuese la ganadora de la edición. Susana está enferma de ego. Zeus está enfermo de ego de ella. Esta pareja, una vez que estén ambos en casa tiene un recorrido entre diminuto y cero.

Por su parte, Luitingo sigue con su discurso vacío y ridículo que habla de mujeres de escándalo, de él mismo al decir ‘soy un niño que me gusta de aquí pa’alla’ y cosas por el estilo. Nunca antes habíamos asistido al concurso de un ser que no tiene nada que aportar. Nada de nada. Su carrera musical tiene pinta de ser muy corta; la televisiva ya ha terminado.

El jueves es un buen día para el espectador puesto que ver desfilar a esos que tanto molestan en la pantalla provoca gran placer. Porque de eso van los realities: de odio y de chismorreo que sólo puede traer dolor.

Sea como sea, esta edición la ganará una mujer. Eso es seguro. Y no va a ser Susana.