Homosexualidad y grandeza de Borja Iglesias

El futbolista australiano Josh Cavallo acaba de reconocer públicamente su homosexualidad, lo cual no debería ser noticia pero lo es. Y lo es porque muchos homosexuales siguen sufriendo absurdamente en un mundo que no está a su altura. De modo que el hecho de que gente relevante diga sin tapujos cosas tan personales hace más de lo que pensamos por quienes no pueden decirlo. El gesto, por tanto, es importante aunque soñemos con el día en que pueda y deba dejar de serlo. El futbolista español Borja Iglesias no solo lo ha aplaudido, sino que le ha dicho a su compañero de las antípodas algo trascendente: “El mundo del fútbol es a partir de hoy mejor gracias a ti”. Y también estoy de acuerdo. Porque el mundo del fútbol, como dice el jugador bético, da algunas veces la sensación de estar sumido en un pozo de machismo delirante que no se ajusta a la realidad diversa de cualquier vestuario. Que el gesto de aplaudir la valentía de un futbolista australiano venga de un futbolista del Betis y que ese futbolista haya marcado ayer dos goles en un partido redondo no puede ser sino metáfora del avance. Del fútbol español y de uno de sus más brillantes equipos. He dicho.

Pero quiero seguir diciendo, porque también es importante que los medios subrayemos no ya declaraciones valientes como estas -la de Cavallo saliendo del armario y la de Iglesias aplaudiéndolo-, sino la paradoja de que alguien hoy, en pleno siglo XXI, utilice la conjunción “y”, tan ilativa, tan razonable, tan sumadora, para marcar, sin embargo, una supuesta sorpresa vergonzante. “Soy futbolista y soy gay”, ha dicho. También podría haber dicho que es futbolista y es rubio. O que es futbolista y australiano. O que es futbolista y tímido. O que es futbolista y le gusta la fruta. O que no le gusta. Quiero decir que podría haber sumado dos cosas absolutamente distintas y compatibles. Nada más compatible que ser gay y jugar al fútbol, aunque todo eso que rodea al fútbol y que no tiene absolutamente nada que ver con el deporte –desde las apuestas al negocio de fichajes, desde la violencia a cierto machismo encubierto- se haya encargado de querer demostrarnos lo contrario. Nunca es tarde para reposar evidencias.