¡Honor y vida a los ancianos!

Se nos mueren los ancianos y parece que somos insensibles ante el hecho. Otro muerto, ah, pero era un viejo de 90 años, descanse en paz, ya ha vivido demasiado, va bien servido. Ya no vale para nada aquello: “Del viejo, el consejo”, porque ahora todos somos muy súper y no necesitamos nada, todo nos lo dice Internet, dependemos de un cacharro pero sin él no somos nada. Internet es como un aparato de respiración asistida que sustituye al oxígeno del saber que no tenemos.

Vamos para atrás, las primeras civilizaciones cuidaban de sus ancianos porque ellos eran las Wikipedia de la época y más que las Wikipedia porque la Wikipedia miente y larga datos falsos pero los ancianos regalaban a la sociedad el saber acumulado que ya no les iba a hacer falta porque la muerte acechaba y aquel saber no podía morir porque si moría podía morir la especie entera. Estamos aquí, en gran parte, gracias a la sabiduría de los viejos, esos a los que ahora han convertido en cuidadores de nietos con los que ni siquiera se pueden comunicar ni transmitirles nada porque los niños están hechos unos cafres empoderados por una sociedad y unos padres que les dan de todo, incluyendo videojuegos para 18 años o un móvil a los 11 años o menos con los que se aíslan y no reciben educación alguna de sus mayores y menos de sus abuelos.

Los ancianos son también los que regalan dinero de su pensión para sacar de apuros a los hijos y a los nietos; son los que se privan de lo que sea en pro de su descendencia, los que no se atreven a decirle a los hijos vuestros hijos son vuestros y a nosotros dejadnos vivir, cojones, que ya os hemos dado comida y oficio.

Los ancianos van notando cómo les fallan las fuerzas, cómo lo que ayer hacían ya no les es posible lograrlo, pero en muchos casos conservan sus facultades mentales y eso es lo terrible, que se dan cuenta de su decadencia y encima si se mueren del virus chino no se le da importancia al asunto: un viejo menos, es un consuelo saber que la gente se muere, sí, porque la mayoría son viejos.

Hace unos 3.000 años una de las civilizaciones más cultas y laboriosas era la fenicia, algunos de cuyos restos experimentaron una simbiosis con la civilización de los tartesios, como el llamado tesoro del Carambolo, descubierto en Camas en 1958. Las ciudades-estado de los fenicios estaban gobernadas por un rey al que asistía un consejo de ancianos. Por su parte, la Gerusía era un órgano de gobierno de Esparta, lo formaban 28 ancianos de 60 años –entonces esa edad era ya avanzada- más los dos reyes que en esa época –siglos VI-V antes de Cristo- regían la ciudad en el contexto de un régimen llamado diarquía.

Se supone que ahora los viejos sólo sirven –sobre todo- para sacarles provecho material y temporal mientras ese tiempo lo aprovechan otros para echarse una canita al aire. Si al nieto hay que comprarle algo que ya se pase del presupuesto, ahí están los viejos; si no se llega a final de mes ahí están los viejos, si se mueren por el coronavirus, son un simple número, pero acaso tras su muerte dejen a unos herederos peleando por alguna herencia, sea mayor o menor. ¿Eso es lo único que hemos aprendido de ellos: a utilizarlos y a competir por lo que hayan podido dejar en este mundo? Pues mucho cuidado porque las mutaciones del coronavirus empiezan ya a no entender de edades.