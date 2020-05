«Honra al médico, porque tienes necesidad de él»

Unas 27.500 personas han fallecido ya en España por el virus.

La educación y la sanidad deben ser los dos pilares básicos de cualquier sociedad avanzada.

Todo lo demás debería ser secundario.

Que una pandemia es posible, nos lo dice la historia. Y que no ha habido prevención, nos lo dan los hechos.

Pues bien para defendernos de esta batalla, no sólo no hemos dado armamento a nuestros sanitarios, es que no le hemos dado ni vestimenta. Desnudos de protección estaban.

La sociedad no sabe lo que tiene. Incluso se ha llegado a insultar o a agredir a médicos o enfermeros.

Dicen que hay más de 30.000 sanitarios infectados con covid en España. Incluso parece hasta que le discuten que es una enfermedad profesional. Dicen que somos el país con la mayor tasa de personal sanitario contagiado La OMS ha pedido un reconocimiento extra para los sanitarios contagiados por el covid. Es España, el país con mayor proporción de personal médico infectado, hay más de 3.200 que han requerido hospitalización. Y no están incluidos de todas las zonas. Los fallecidos sobrepasan ya los 60.

Hay dificultades, para conseguir test, mascarillas, trajes de protección o ventiladores. Fonendoscopios y estetoscopios parece que hay.

Aunque los chinos tienen alguna trompetilla a bastante buen precio.

Los sanitarios no pueden ser héroes ni mártires.

¿No ha habido tiempo en dos meses de encontrar o fabricar test.?

El Hospital Virgen Macarena tiene actualmente a unos 80 de sus sanitarios de baja, y de ellos seis tienen la infección confirmada y más en estudio.

¿Creeis que el aplauso sirve realmente para algo?

“Un médico rural” es un relato del autor checo Franz Kafka. Apareció por publicado por primera durante 1919. Esta obra es reflejo de las propias vivencias del escritor. Pues, en agosto de 1917 se le confirmó un diagnóstico de tuberculosis, enfermedad que lo llevaría a su muerte en 1924.

En ellos, su protagonista suele meterse él mismo dentro de situaciones tensas sin explicación coherente y sin salida. Los argumentos de Kafka con frecuencia inducen la desconcertante alienación y locura de la sociedad moderna y la reflexión eterna en torno a la injusticia humana.

Albert Camús publicó La Peste, tras el fin de la segunda guerra mundial, en 1947, como una alegoría de Francia bajo la ocupación nazi. Desde esta perspectiva, la peste se adueña del destino de una comunidad y la somete a un régimen de opresión. Impotencia y terror mantenido. ¿Les suena?

En el mito de Sísifo, los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. No hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Sísifo es el héroe absurdo .Camus se refiere al absurdo como la esperanza que fundamenta el mañana, como si no existiera la certeza de la muerte.

Camus concluye que “todo está bien”, y que “hay que imaginarse a Sísifo feliz.(Como un telediario)

¿Son nuestros médicos los nuevos Sisifos?

Cervantes como hijo de cirujano –barbero trato muy respetuosamente a los médicos .(No podía ser de otra forma.) (Excepto en “El licenciado vidriera) Una de sus aportaciones interesantes y que se adelanta siglos a la psiquiatría es su descripción, de la o locura compartida. Se trataría de una forma impuesta de locura, de Don Quijote (inductor) a Sancho Panza (inducido), donde el escudero actúa como sujeto sumiso debido a sus rasgos psico-sociales ¿O al revés?. ¿Qué les voy a contar que no puedan Vds imaginarse? Decía Augusto Murri, ilustre médico e investigador italiano, si podéis curar, curad, si no podéis curar, calmad, y si no podéis calmar, consolad.

"Ninguna gota de lluvia cree haber causado el diluvio". Parece transmitir el Gobierno.

Ya que en ocasiones no se puede curar. Y no se les ha dotado de los instrumentos idóneos para ello... esperamos una cultura humanista que hace al médico más comprensivo, generoso y bueno, y también, más eficiente.

El mejor médico, es el que más tranquilo deja al paciente. De forma que puede desarrollar una mejor calidad de vida.

Frente al médico enciclopédico, aplicador de protocolos, mero archivo de conocimientos, Marañón postula el médico integral, humanista, capaz de comprender la complejidad del drama humano, y de asumir con plenitud su gran responsabilidad, sin olvidar las implicaciones sociales y económicas que acompañan siempre al proceso patológico.

Manejo integral. El médico debe distinguir entre la enfermedad y el padecimiento de sus pacientes.

La enfermedad es la causa de su malestar, pero lo que lo trae a consulta es su padecimiento.

Pero, para aliviar el padecimiento del enfermo, y en el caso del Covip, el médico de hoy cuenta metafóricamente casi, con los mismos elementos con que contaba Hipócrates, que son la actitud interesada y afectuosa, el trato amable y respetuoso, la atención solícita y cuidadosa, la palabra suave y confortadora, que promueve y fortalece la esperanza y que alivia la incertidumbre y la angustia, sin un paternalismo arrogante y siempre con respeto a la dignidad y a la autonomía del ser humano que deposita su confianza en él.

El enfermo no es un caso más es una persona.

Creo que en nuestro tiempo no es el médico el deshumanizado, sino el sistema en el cual se encuentran atrapados tanto él como sus pacientes;

¿Cómo se le puede pedir hoy a un médico esto, si se están jugando la vida(y la de su familia) sin protección? .La burocratización excesiva, la falta de medios, de los servicios de salud. Donde se cuentan los minutos de atención a un enfermo.

La sociedad, está en muy seria deuda activa, con los sanitarios.

El médico que más sabe, cura, con menos rigor

( Lope de Vega) (Don Juan de Austria en Flandes.-)