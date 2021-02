Hospitales, ¿para qué?

No tiene ningún sentido que con una pandemia tan brutal que se ha llevado ya a casi cien mil personas, y las que quedan por llevarse –seamos sinceros: lo de la luz al final del túnel es solo un deseo–, se abran nuevos hospitales. Eso es al menos lo que parece que piensan en el Partito Socialista, quizá porque gobiernos del Partido Popular han abierto dos, el Zendal y el Hospital Militar, en Madrid y Sevilla respectivamente. Cuando se inauguró el de la capital de España recuerdo que se hablaba de “despilfarro”, y ahí está. Tampoco creo que haga falta decir lo importante que es en la actualidad para evitar el colapso en otros hospitales de la comunidad madrileña. En lo que respecta al nuevo centro sanitario de Sevilla, el Hospital Militar, que ha estado quince años cerrado, será de gran utilidad, pero como lo ha vuelto a abrir la Junta y gobierna el PP, los socialistas están criticando al presidente Juanma Moreno por “hacerse un Ayuso”, o algo así. La política en España es así de miserable: la lucha por el poder entre la derecha y la izquierda, que nos ha traído desgracias varias y hasta una guerra civil que aún colea. Al margen de la pandemia, que no será eterna, Sevilla necesitaba otro hospital y ya lo tiene. Lleva tres días inaugurado y no será perfecto, pero seguro que será pronto uno de los mejores hospitales de Andalucía. Es verdad que lo ha inaugurado Juanma Moreno y no Susana Díaz, pero, ¿qué importa eso ahora? Incluso leí críticas por el hecho de que el presidente apareciera, en su discurso de reapertura, con el “atrezo” de algunos sanitarios detrás de él. Eso fue un fallo, desde luego, porque lo suyo es que hubiera aparecido con un cuadro flamenco o cuatro bomberos en pelotas. Ayer nos daban una cifra terrible: que habíamos superado los setecientos muertos por coronavirus. O sea, como si se hubiesen estrellado siete aviones en España el mismo día, y parece que no pasa nada. Está habiendo cada día más muertos que en cualquier guerra del mundo y solo hablamos a veces de gilipolleces, de cosas que son totalmente prescindibles. Sin embargo algunos medios afines al Gobierno aún no le han dado importancia a los sabotajes en el Hospital Isabel Zendal, con robos incluidos. O al hecho de que algunos youtubers se hayan ido a Andorra para evitar los abusos de Hacienda, algo totalmente comprensible si se hace legalmente.