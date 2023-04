Hoy domingo dice adiós la Feria de Mairena del Alcor y deja paso a la de Sevilla con la noche del ‘Pescaito’, ayer sábado

Este año me acerque a la feria de Mairena del Alcor y tengo que felicitar al ayuntamiento y su delegación de Fiesta por lo bien que han montado la feria que finaliza hoy. Ambiente extraordinario y los servicios `policiales, protección civil y todos los demás han funcionado a las mil maravillas. La Feria de Ganado de Mairena se originó en el año 1441. El rey Juan II de Castilla facilitó a Pedro Ponce de León, señor de Mairena, la repoblación del lugar proporcionando el abastecimiento de productos y la movilidad de los ganados por la comarca. Esto la convierte en la feria mas antigua de la provincia y como la propia de Sevilla, sus inicios fueron como feria ganadera. Un espacio de 11.000 metros cuadrados, donde se ubican 47 casetas, públicas y privadas, todas ellas de estructura metálica permanente, distribuidas en cuatro calles a las que hay que sumar la llamada «del infierno», repleta de atracciones, tómbolas y establecimientos diversos. Es como la de Sevilla, con menos espacio, pero en esta edición como les día muy bien organizada y ambiente flamenco por los cuatro costados. Quiero destacar que el conseguir una caseta en la feria de Mairena es mucho más fácil que en Sevilla, aquí en la capital, es prácticamente imposible y con una gran lista de espera. Allí en ese municipio deben presentar en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza de San Sebastián, 1) o en los registros auxiliares de los Distritos municipales, siendo indispensable en éstos últimos contar con cita previa. Tendremos la oportunidad de hablar esta semana muchas cosas de la feria de Sevilla que ayer comenzaba con la tradicional cena del pescaíto y el gran día que será el miércoles festivo en la capital. La portada de la Feria de este año, cuyo diseño es obra de Gregorio Esteban, arquitecto técnico y ganador del concurso convocado por Fiestas Mayores, está inspirada en dos edificios de carácter regionalista, la Plaza de España y en el edificio del Teatro Coliseo España (avenida de la Constitución). Fundada por un catalán y un vasco en 1846, la Feria de Sevilla es una de las celebraciones más importantes no solo de Sevilla, sino de toda España. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Feria de Sevilla es uno de los eventos más esperados del año. Durante la feria la ciudad se llena de farolillos de colores, se pone sus mejores galas y durante una semana los sevillanos se dedican a disfrutar de la música, la comida, la familia y los amigos. Los orígenes de la feria se remontan años atrás, con la organización de una feria agrícola y ganadera en 1847 que atrajo ganaderos que se desplazaron hasta la ciudad con sus animales. Con el paso de los años los antiguos establos se fueron convirtiendo en las actuales casetas llenas de luz, música y color. Este año se celebran los cincuenta años de la feria en el recinto de los Remedios, aún quedan nostálgicos que añoran su antigua ubicación, cosa que seria imposible con el cambio de la ciudad en estos últimos años. Les quiero recomendar no utilizar el coche para llegar a la feria, si lo hacen, el recinto ferial cuenta con grandes aparcamientos como se pudo comprobar anoche, aunque no se llego al cien por cien. La empresa que gestiona estos aparcamientos es OnlyParking, la cual gestiona un total de 14.000 plazas de las que 10.601 son en régimen de rotación, 1.853 de abonados repartidos en cinco aparcamientos y el resto para autoridades y protocolo. Las plazas de rotación para el público se encuentran en el Charco de la Pava, mientras que los aparcamientos de abonados están localizados en el entorno del Real. Los abonos pueden adquirirse a través de la página web de OnlyParking o adquirirse directamente en el P-1 situado junto a la estación de metro de Blas Infante. También el aparcamiento de rotación P13, ubicado en el Charco de la Pava, ofrece más de 10.000 plazas y la tarifa por estancia es de 8 euros. Este aparcamiento está comunicado con el recinto ferial a través de una red de autobuses lanzaderas totalmente gratuitos. A toda una buena feria y ahora nos toca disfrutar una semana.