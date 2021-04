Hoy, el día grande de nuestra Semana Santa

Los norteamericanos inventaron para su mayor industria, el cine, esa fórmula del happy end que tan buenos resultados les ha dado durante el último siglo. El cristianismo, sin embargo, que tiene diecinueve siglos más, no ha sabido aprovechar aún esa fortaleza del misterio que le da verdadero sentido. Y particularmente en Sevilla, donde bautizamos como Semana Grande estos siete días de catequesis plástica –estos años sin procesiones, por la pandemia-, tampoco se ha puesto el foco en ese final feliz que redime todos los padecimientos, las pasiones y la muerte de Dios. Me refiero a la Resurrección, el mayor milagro no solo desde un punto de vista religioso, sino natural: la vida misma resucita sobre sus propias cenizas todas las primaveras, cuando el pueblo andaluz anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. El propio Machado nos advirtió al rematar ese poema que lleva un siglo pasando desapercibido: “No puedo cantar ni quiero / a ese Jesús del madero / sino al que anduvo en la mar”. Luego, con razón, irrumpen las cruces vacías, hechas con flores de papelillos en mayo. Y Pentecostés, que aquí se llama Rocío.

A pesar de todo, la Semana Santa en Sevilla sigue aparentando que termina en sábado, mientras se recogen los cables de las retransmisiones y a muchos sevillanos se les hace creer que el último paso es el de Lipasam. A pesar de que ya hay muchísimos sevillanos y andaluces que comprenden el círculo cerrado que supone el Domingo de Resurrección, el paralelismo con el Domingo de Ramos para rematar la faena, siguen pululando por todas partes esos capillitas sacapasos que jamás han entendido de la misa la media y a los que todos vemos venir por la tristeza de sus trajes acartonados.

Es hora de subrayarlo: también en Sevilla triunfa hoy el final feliz de la redención de Cristo con la única cofradía que lo pone claramente de manifiesto, el de la Resurrección que ya hubiera salido, si no llega a ser por el COVID, de esa iglesia medieval y sobreviviente consagrada a Santa Marina. Gloria bendita en plena calle San Luis, frente a San Luis de los Franceses. Junto al Señor Resucitado va siempre la Virgen de la Aurora.

Este año tampoco ha podido ser, pero no importa, porque incluso para el próximo año lo verdaderamente importante no será que salgan o no salgan los pasos a la calle, sino que salgamos nosotros de esta pandemia agarrados a la fe y a la esperanza de que sí, de que la vida se renueva ajustada a su propia ley, que en Santa Marina se representa con Cristo Resucitado, con su Madre amaneciendo, y allí están los dos, para quien quiera descubrirlos, hacer una lectura evangélica, salvífica, lógica, redentora de todo lo que ha ocurrido desde que Cristo entró en Jerusalén montado en un borrico para que finalmente resucitemos con Él. Esa Hermandad celebra, a pesar de tantos pesares, el medio siglo de su fundación desde aquella semilla de La Salle. Hoy no saldrá el Señor Resucitado, pero ya habita en el corazón de quienes creemos que hoy es el día grande de esta Semana que, si es Santa, será por algo.