Hoy hasta las 14:00h. Mercados, qué esperar para hoy

Lo que parecía que iba a ser una sesión tranquila se convirtió en una sesión con fuertes subidas, un 1,76% subió el Ibex situándose de nuevo por encima de los 8.000 puntos y cerrando en 8.073,60 puntos. La posibilidad de un inminente acuerdo en materia del Brexit y la apertura de fronteras de Reino Unido con Francia han sido los catalizadores de esta subida.

Los valores que más subieron en el Ibex fueron IAG con un ascenso del 7,7%, Meliá Hoteles un 6,62%, Banco Sabadell un 5,66% y Repsol un 4,62%. En el lado de los perdedores encontramos a Siemens Gamesa que se dejó un 0,86%, Grifols un 0,85%, Pharmamar un 0,34% y Solaria un 0,09% como únicos perdedores de la jornada.

Con las subidas de la sesión de ayer reconquistamos los descensos del lunes, aunque hay que destacar que en la sesión se ha visto un menor volumen debido, sin duda, a la proximidad de las fiestas Navideñas.

El resto de bolsas europeas también con importantes avances impulsada también por ese posible acuerdo sobre el Brexit.

En Estados Unidos los principales índices cerraron mixtos, el Dow Jones con una subida del 0,38% hasta los 30.129,83 puntos, el S&P500 con un ascenso del 0,07% hasta los 3.690,01 puntos y el Nasdaq que se dejó un 0,29% cerrando en 12.771,11 puntos. El Russell 2000, el índice de las pequeñas compañías americanas con una subida del 0,82%. Por su parte, el índice del miedo, el VIX vuelve a niveles de 24,38.

La noticia de que Trump no estaba dispuesto a firmar el plan de ayuda ha marcado la sesión. Ha calificado el plan de vergüenza y dijo que no firmaría si no se eliminaban determinadas partidas y pidió que se incluya un pago de 2.000 dólares por persona en lugar de los 600 dólares previstos. Los demócratas han comentado que les parece bien el pago de los 2.000 dólares por persona. Sin embargo, a pocos minutos del cierre de la sesión, el líder de la minoría republicana en la Cámara ha dicho que van a impedir que se apruebe el pago de 2.000 dólares, contradiciendo lo que pide su propio presidente. Este comentario ha propiciado algunas bajadas al final de la sesión. Qué galimatías ¿no?

Los índices asiáticos vienen con subidas el Nikkei se anota un 0,54% hasta los 26.668,35 puntos debido principalmente a los avances por la distribución de la vacuna y el Hang Seng de Hong Kong sube un 0,32% hasta los 26.427,45 puntos.

El oro cotiza a 1.879,70 dólares la onza y la plata a 25,883 dólares. El petróleo WTI a 48,17 dólares y el barril de Brent a 51,31 dólares.

Hoy debido a que es una jornada medio festiva habrá pocos datos macroeconómicos, el único más relevante el de pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, pero se dará a las 14:30h. Recordar que nuestra sesión hoy finaliza a las 14:00h debido a las fiestas navideñas. Mañana no habrá mercado y volveremos el lunes 28 de diciembre.

Los futuros europeos de los mercados en los que hoy hay sesión vienen en verde, el Ibex sube un 0,26%, el FTSE 100 sube un 0,47% y el CAC 40 se anota un 0,37%.

Llegadas estas fiestas tan atípicas, en un año tan difícil, solo me queda desear paz y salud. Por mi parte, siento satisfacción si en algún momento he podido ser de ayuda al haber contribuido con esta información en materia financiera.

Feliz Navidad