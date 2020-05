Hoy las bolsas vienen con ganas de subir

Ayer fue festivo en los Estados Unidos y no hubo mercado allí, no obstante los mercados de Europa subieron fuerte, especialmente el sector turístico animado por las prontas aperturas de fronteras y la activación del turismo. El gobierno español anunció la apertura al turismo a partir del 1 de julio y en consecuencia la cadena hotelera Meliá subió más de un 26% en la jornada, NH Hoteles subió más de un 25%, también IAG subió un 13,41%. Hubo subidas generalizadas en todos los valores del IBEX excepto en Cellnex, Bankia y Bankinter que descendieron muy ligeramente.



En la jornada asiática también hubo números verdes y cerraron con subidas. Hoy las bolsas continúan con ganas de seguir subiendo, los futuros de los principales índices vienen con subidas superiores al 1% y los americanos suben a esta hora en las aproximaciones del 2%.



La OMS notificaba en un comunicado que existirá una menor probabilidad de un segundo rebrote de Covid-19, aunque llama a la prudencia.



En la agenda macro Alemania publicaba un deterioro del PIB del -1,9%, en línea con lo estimado, y también conocimos el índice IFO alemán, que mostró una continuidad con el ZEW de la semana anterior con unas expectativas empresariales por encima de lo esperado.



Continúan las tensiones en la relación diplomática entre EEUU y China por la nueva ley de seguridad en Hong Kong que pondría oscurece los logros comerciales conseguidos hasta el momento.



No hay que olvidar la relación entre EEUU y China que podría tensarse en cualquier momento y traernos nuevas jornadas de correcciones en donde aprovecharíamos la volatilidad para entrar en determinados valores en un momento en el que las bolsas no están baratas.

