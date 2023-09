Hoy no me reprimo: sois unos imbéciles

Cuando escribo columnas suelo reprimirme para no dejarme llevar por mis impulsos como me ha sucedido en ocasiones en la vida. No puedo escribir ciertas cosas por decoro periodístico y porque me dedico a la enseñanza del periodismo y algunos de mis alumnos y sobre todo exalumnos me leen. Aún suenan en mi cabeza dos insultos que les largué hace años a dos personas respetables. A una le dije: “Eres un chupaculos del PSOE”. Y a otra: “Eres un chupaculos del Opus Dei”. Muchos años hace ya de eso y ahí sigue, resonando en mi cabeza que nunca debí decir eso. Ojo, creía y creo que tenía y tengo razón, ahora bien, estoy seguro de que esas cosas se piensan pero no se dicen por respeto, lo que ocurre es que te ponen en el disparadero y uno no siempre tiene lo que hay que tener para dominar los impulsos y no ser un miserable.

Hoy no me voy a morder la lengua porque ya está bien de que los viejos o los mayores tengamos que aguantar muchas cosas de imberbes y de ignorantes que se están haciendo los amos de todo con el culo cagado. Siempre que hay dictadores es porque los demás los permitimos. Todo viene a cuento por las descalificaciones que, desde dentro de su propio partido, están sufriendo los históricos líderes del PSOE de cuya sabiduría aún disfrutamos. Una portavoz del PSOE en el congreso, cuyo nombre no merece la pena ni recordarlo, ya dijo en su momento eso de que “ahora nos toca a nosotros”. Pues claro que os toca a vosotros, pero no tenéis ni entereza ni categoría para afrontar lo que os ha tocado. La vida y la Historia es una sucesión evolutiva en la que unos acumulan conocimientos de otros, el conocimiento humano es el resultado de una sucesión acumulativa de experiencias, posee en una gran medida esa fórmula de avanzar según los postulados de error-acierto-error-acierto.

¿Qué pintan esos mindundis de medio pelo en el interior del PSOE diciendo que los González, Guerra, Jáuregui, Sevilla, Lambán, Almunia, García-Page, etc., ya no son significativos en el interior del partido, ya no tienen poder? Esos señores -con los apenas simpaticé porque yo era de la familia comunista- han aportado mucho a la historia reciente de Estepaís. Me parece que mitifican la Transición que no es intocable y sin embargo gracias a lo que ellos hicieron los imbéciles que los critican pueden criticarlos. Confucio ya decía aquello de que hay que guardar respeto cuando habla el que más sabe y que la virtud está en callar mientras tiene la palabra el que más ha vivido y estudiado. Callar no significa ser un vasallo sino ser inteligente y educado para asimilar lo que guste y cuestionar lo que no. Ese postureo y esa falta de humildad que se observa hoy es el resultado de la mala educación que nosotros y los mensajes mediáticos gringos y mercantiles en general han generado en estos niñatos, estos auténticos imbéciles a los que, sin embargo, van a votar de nuevo cuando proceda los dirigentes criticones.

Primera acepción de imbécil: “Tonto o falto de inteligencia”. Cuarta acepción: “Flaco, débil”. Con ellas me quedo para aplicárselas a los perdonavidas estos que se permiten el lujo de despreciar a quienes tuvieron que construir un mundo negociando con una estructura fascista militar, política, eclesiástica, bancaria, empresarial y mediática con el fin de que yo pueda estar escribiendo ahora mismo lo que escribo y además para que esos imbéciles sociatas, flacos y débiles de mente, vayan por ahí largando sus chuladas narcisistas de pitiminí. Aquellos socialdemócratas de la Transición -y mis entonces camaradas comunistas- tuvieron que enfrentarse a algo muy serio y poderoso. Ahora tenemos una situación tan o más complicada. A ver lo que hacéis, figuras de cristal, que se os sopla y lloráis. Si hacéis algo realmente valeroso seré de los primeros en alabarlo. En la Transición, yo quise la ruptura con el franquismo y vuestros ancestros la reforma que fue la que triunfó. ¿Queréis la ruptura que yo quise o algo parecido? Pues yo quiero ver hasta dónde sois capaces de mojaros el sucio y pardillo trasero que, sin embargo, lucís, como tontos que sois hasta que no demostréis lo contrario. Tontos sí, listos también, sabéis guardar el sillón que os regala el sistema, inteligentes no, por eso sois tontos.