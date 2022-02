HUMBICIÓN: HUMildad y amBICIÓN

Aunque tengo 11 años, este tema lo entiendo mejor que las personas de antaño así es cómo concluí –estampando justo al lado mi firma- una redacción sobre la Roma clásica en el colegio, cuando apenas contaba con algo más de una década de vida. Recuerdo que mi profesor de 5º de primaria, D. Manuel, se sonrió mientras la leía. He de reconocer que aquellas palabras estaban impregnadas de cierta “osadía infantil” (con los años, aprendí a observar mis defectos, ser paciente conmigo misma e intentar transformarlos en fortalezas) pero lo cierto es que ¡la redacción me quedó de escándalo!

Me sentí satisfecha de aquel buen trabajo y quise dejar constancia de ello. La convicción, la confianza, la ambición... comenzaron a ser mis compañeras de viaje desde muy temprano; ahora bien, tan importante es ser consciente de tus fortalezas, celebrarlas y desarrollarlas al 500%, como tener presente que también tienes debilidades e igualmente es tu responsabilidad observarlas, conocerlas, comprenderlas y cuando estés en disposición, transformarlas en habilidades. ¿Humildad o ambición? No tiene por qué haber división, lo mejor: tener “HUMBICIÓN”.

En el manifiesto Staying Extreme: How to make a difference in any IBM Environment, Jane Harper –ejecutiva que trabajó 30 años en IBM- y sus colegas, dieron forma al concepto de “Humbición”: La humbición es en parte humildad y en parte ambición. Observamos que la mayoría de los “lumbreras” que cambian el mundo son personas humildes. Se concentran en su trabajo, no en sólo en su propia persona. Buscan el éxito –son ambiciosos-, pero, cuando llega, son humildes... Se sienten afortunados, no todopoderosos. Curiosamente, los que actúan con la falsa ilusión de ser todopoderosos son los que todavía tienen que sacar el máximo partido a su potencial... Sé ambicioso. Sé un líder. Pero no menosprecies a los demás en el camino hacia lo que ambicionas. Valóralos. El líder más grande es el que lava los pies de los demás...

Imagina que estás haciendo senderismo y, de repente, recurres a tus prismáticos para ver mejor todo el paisaje, ¿qué pasa si sólo puedes ver por un ocular? No obtendrás la imagen completa o estará distorsionada. Esto es lo que ocurre cuando te centras al 100% en cada uno de los dos ingredientes de la “HUMBICIÓN”. Si te enfocas solamente en la humildad y pierdes de vista tus aspiraciones, estarás viendo de cerca todas tus debilidades –de tal forma que acabarás pensando que es lo único que tienes- y convertirás el “esto es demasiado bueno para mí, no me lo merezco...” en tu mantra personal, lo que te llevará a desperdiciar una importante parte de tu potencial.

Por otro lado, si crees que eres invencible, estás totalmente centrado en tu ambición y no tienes conciencia de tus debilidades, ¡cuidado! Pues como el Titanic – que también era insumergible- podrías acabar en las profundidades.

La “HUMBICIÓN”, en definitiva, es una buena filosofía de vida que tiene en cuenta metas, trayecto y te llevará a realizar los mejores proyectos.