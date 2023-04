IA debería significar Idiotez Artificial

Me imagino el vasto universo, con sus cientos de miles de millones de galaxias, cada galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, alrededor de cada estrella imagino planetas de una variedad ilimitada, me imagino estos billones de objetos de tamaño monstruoso orbitando lentamente unos alrededor de otros en la inmensidad del espacio vacío durante miles de millones de años, y, lo que me asombra, es, que la única cosa en el universo que sabe de todo esto –la única cosa que sabe de la existencia misma del universo– es nuestro cerebro (el kilo y medio de células que flota en nuestras cabezas) porque si no fuera por el cerebro, nada sabría que existe algo, dijo Jeff Hawkins un día.

Detesto la dictadura de la inmediatez que nos imponen por todas partes, del mundo de los algoritmos y de la madre que los parió a todos. El hombre es la única especie cuya estupidez no tiene límites: regala el don más potente que la naturaleza le proporcionó, su kilo y medio inteligencia, a una caja llena de cables que no controla.

No me gusta la sobrevaloración de la inteligencia artificial y prefiero mil veces, la acumulación de experiencias al modo humano, con todos sus fallos y miserias. Guardemos fidelidad a lo que nos sirve y cubre nuestras necesidades, no a lo que crea necesidades que no nos hacen ninguna falta.

Retrogrado. Ya habrá dieciocho o veinte pensándolo.

Vale, por mi edad, tienen derecho a pensarlo.

Pero me he asesorado. Busquen en internet quienes son las personas que cito en estas líneas y verán que no son tres viejos nostálgicos.

Uno de los mayores expertos en Inteligencia artificial, Eliezer Yudkowsky sentencia los efectos de esta tecnología: “Todos moriremos”.

Es la consecuencia lógica de desarrollar sistemas que superen las capacidades humanas. Es necesario, según este experto, detener todos los desarrollos. Eliezer solo tuvo que echar la vista atrás. Hace los millones de años que fuesen, el planeta estaba gobernado por el depredador más gordo, probablemente un felino, o por el mono las listo que hubiese. Llegamos nosotros: sin pelo, sin colmillos y sin garras, pero con una inteligencia que superaba las capacidades de esos reyes de entonces. Gobernamos. Se extinguieron los demás o fueron sometidos o metidos en granjas para matarlos cuando tuviésemos hambre.

La inteligencia artificial que genera contenido, supera nuestras capacidades y afectará a 300 millones de puestos de trabajo, según la consultora Goldman Sachs. ¿De que vivirán esas personas? ¿Todos son reciclables durante el tiempo que les quede de vida en las futuras profesiones, que nos dicen que surgirán pero que no sabemos ni cuáles son?

Gente puesta en cosas tecnológicas, entre ellas Elon Musk y Steve Wozniak (co-fundador de Apple), publicaron hace muy poco, una carta demandando una pausa de seis meses en el entrenamiento de nuevas inteligencias artificiales.

Eliezer Yudkowsky, investigador de IA desde hace más de 20 años, dijo que esa moratoria es insuficiente. Hay que apagarlo todo.

Una IA más potente que los humanos, no tolerará a los humanos, por simple definición del concepto inteligencia.

Hoy se pueden enviar cadenas de ADN por correo electrónico a laboratorios que producirán proteínas bajo pedido, lo que permite que una IA construya molécula a molécula, formas de vida artificiales. Pero a día de hoy no podemos asegurar, que la inteligencia artificial haga lo que queremos que haga y no, lo que no queremos que haga.

Yudkowsky recomienda detener los entrenamientos de inteligencias artificiales mientras no se alcance la seguridad suficiente.

“No estamos listos. Apagadlo todo”, ha dicho.