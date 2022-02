Igualdad por arriba, no por abajo

Me decían el otro día un grupito de alumnos brillantes de la ESO que no tenían ganas de acudir al instituto porque había profesores que en sus explicaciones se dirigían sobre todo a los malos estudiantes de la clase. Ellos se aburrían, se sentían desatendidos, ¿acaso una especie de marginación por cumplir con sus obligaciones? No he hablado con esos profesores para contrarrestar la opinión de estos alumnos pero sí estoy al tanto, como todos ustedes puedan estarlo, de esa filosofía posmoderna de la falsa igualdad que tiene más que ver con una misión caritativa que docente, pedagógica y didáctica.

A los alumnos que rinden hay que mimarlos especialmente y a los otros se les marca el camino a seguir, a ellos y a sus padres, y ese camino ya lo tienen ahí, en el ejemplo de los que saben y están arriba gracias a su esfuerzo. Hay que mimar a las realidades que pueden ser muy beneficiosas para el futuro de un país si no se tuercen en su evolución como personas. A los demás, menos brillantes, hay que enseñarlos a subir peldaños pero no a costa de quienes se esfuerzan por iniciativa de ellos mismos y del trabajo educador de sus padres. La igualdad es por arriba, no por abajo, el que va debajo tiene el deber de subir, de lo contrario, si se le dan las herramientas para hacerlo y no las aprovecha, se le entrega el título de ESO con suspensos o sin suspensos y al mercado a pelear, pero no me frenen a los buenos.

Dentro de poco voy a empezar mis clases en la universidad, tras los exámenes del primer cuatrimestre comienza el segundo y mis horas de clase están ahí. Una de las premisas que pongo sobre la mesa en clase es que yo no voy a impartir conocimiento pensando en toda la clase sino sabiendo con seguridad que la mayoría pasará de ellas y sólo una escasa minoría las aprovechará para su futuro profesional. Esto es así, aunque sea el último curso de la carrera de periodismo en el que imparto mi docencia. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es normal que a ese último curso llegue un número similar a los que entraron en primero tras una selectividad que aprueba más del 90 por ciento de quienes se someten a ella.

El mundo no funciona asambleariamente ni a través de la masa o las mayorías sino gracias a las minorías. Una vez dije en clase que si se le da una beca a alguien que ha suspendido, a quien ha logrado un sobresaliente habrá que premiarlo con varias becas, se supone que es de justicia, dar a cada uno según su trabajo, al margen de que su familia tenga más o menos dinero. Se premia el esfuerzo del individuo, no se le castiga por el hecho de que su familia tenga dinero o, al menos, si hay que conceder becas, que se tenga todo aprobado, yo no quiero que le den mi dinero al pícaro o al indolente sólo porque su familia sea pobre.

Una profesora y yo acabamos de recibir un correo electrónico de una antigua alumna, muy competente. Trabaja en un medio de comunicación relevante. Nos dice que se acuerda a menudo de nosotros dos y de nuestras clases porque la tienen frita en la redacción con presiones y censuras en su trabajo. Y añade que como hay que comer no tiene más remedio que aguantar. Por desgracia, no es la primera ni será la última carta que recibamos con el mismo contenido, los obstáculos que se le ponen delante a los periodistas para que desarrollen convenientemente su trabajo son incontables y funcionan en la oscuridad, los medios le piden transparencia a todo el mundo pero ellos no pueden tirar la primera piedra. Ni siquiera podemos decir el nombre de la alumna que nos ha escrito ni el medio del que se trata para que no reciba represalias la comunicante. Esto ni es nuevo ni se acabará nunca, me temo. Ahora bien, yo trabajo, y con mucho gusto, para esa minoría consciente de alumnos que quiere saber cómo funcionan las cosas cuando dejen la universidad, no me interesan los pijos ni los amigos de la botellona ni los adictos al móvil y las redes sociales. Mi premio mayor es recibir el reconocimiento de una minoría de alumnado serio y responsable que va a contribuir a que mi país sea más poderoso. El resto ya se las verá con el mercado, con mucho gusto los atiendo y los ayudo, depende de ellos no quedarse atrás. Mi apuesta por la igualdad se centra en que todos sean iguales o semejantes a quienes se lo curran contra viento y marea.