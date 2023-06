¿Importan mucho las ideologías?

Siempre van a existir las ideologías políticas, pero puede llegar el día en que importen poco a la hora de elegir a los gobernantes, porque los ciudadanos saben ya sobradamente que lo mismo roban los de derechas, que los de izquierdas o de centro. La corrupción no tiene color ideológico, aunque para un sector de los medios de comunicación españoles la corrupción sea sólo cosa del Partido Popular, o sea, de la derecha. Hay medios escritos, sobre todo digitales, en los que sólo se escribe sobre la corrupción del citado partido. Evidentemente, ocurre lo mismo en los medios de la derecha, donde ignoran por sistema los logros sociales de Pedro Sánchez, centrándose sólo en sus innumerables mentiras, el despilfarro del Falcon y su enfermizo apego al poder. ¿Pero en qué medida importa todo esto a la hora de votar en unas elecciones? Millones personas ya no votan al Partido Socialista y ocurre más o menos lo mismo en la derecha, sin duda por la corrupción y las mentiras. Pero hay también millones de personas que siguen votando a estos dos partidos, a una y otra ideologías, a pesar de la corrupción, las mentiras y las promesas incumplidas. Cuesta entenderlo, pero es así. Afortunadamente, también hay personas, cada día más, que buscan en un gobernante la buena gestión y honradez, al margen de la ideología que pueda tener. Supongo que no tienen la misma importancia las ideologías políticas en Europa, que en Sudamérica. En España ya hemos visto en qué se ha quedado Podemos, partido de extrema izquierda que ha llegado a gobernar en coalición con el Partido Socialista. España no quiere comunismo y menos a pretendidos marxistas amantes del lujo como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz o Irene Montero. Tampoco quiere populistas de extrema derecha, que abundan en Vox, de ahí que sólo puedan entrar en un gobierno, partidos de ideologías extremas por intereses del PP o el PSOE. Nunca van a ganar unas elecciones generales formaciones como Vox o Sumar, porque los ciudadanos, en general, quieren buena gestión, trabajo y libertad para disfrutar de la vida. Aunque a nadie le importe, sepan que si voy a votar el 23 de julio, que aún no lo sé, por primera vez en mi vida no votaré por ideología.