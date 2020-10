Indecisión es la palabra. Qué esperar para hoy

La sesión de ayer ha sido la tercera jornada consecutiva de fuertes caídas en las Bolsas. Continúa el aumento de los contagios por coronavirus y las restricciones a la movilidad con los confinamientos. El Dax alemán cerró con un descenso del 4,2% y el Ibex, se dejó un 2,66% hasta los 6.474,40 puntos. En tres días el Ibex ha perdido un 6,1%.

Ayer los valores que subieron en el Ibex fueron Cellnex con un ascenso del 0,60% y Pharmamar con un 0,36% los 33 valores restantes del Ibex 35 en rojo, los que más sufrieron fueron Naturgy que bajó un 5,61%, Acerinox un 5,59%, Indra un 5,29%, Amadeus bajó un 4,99% y ACS un 4,38%.

Se acaban de conocer los resultados de Telefónica, ha perdido 160 millones en el tercer trimestre debido a un deterioro de activos de 785 millones en Argentina. El beneficio neto de los tres primeros trimestres del año se sitúa en los 671 millones de euros, un 50,1% menos que en 2019.

En España hoy se vota el estado de alarma en el Congreso de los Diputados con el objeto de que dure hasta mayo de 2021 y en Francia se ha decretado un nuevo estado de confinamiento aunque no tan duro como el de marzo, Alemania ha decretado cierre de hostelería durante un periodo de un mes y Reino Unido está planteando tomar medidas similares. En cualquier caso, es evidente que las previsiones de crecimiento para el cuarto trimestre quedan anuladas debido al recrudecimiento de la pandemia siendo los sectores más castigados son el ocio, viajes y turismo y el petróleo. Se suma a todo esto la tensión debido a las elecciones americanas y el gran número de votos por correo que se está produciendo, lo que podría ocurrir es que con tal volumen de votos por correo no de tiempo material para el recuento en el día de las elecciones y genere más incertidumbre. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el plan de ayuda económica continúa en el aire y aún no se decide sobre la fecha en la que se decidirá si antes o después de las elecciones, este punto hace también que haya mucha tensión en los mercados de valores.

En Estados Unidos también se vieron fuertes descensos, el Dax bajó un 3,43% hasta los 26.519,95 puntos, el S&P500 se dejó un 3,53% y cerró en 3.271,03 puntos y el Nasdaq bajó un 3,73% hasta los 11.004,87 puntos. Hay que destacar que estas caídas se están produciendo con un volumen de contratación bajo. El llamado índice del miedo VIX cerró ayer en 36 puntos pero hoy está bajando y en este momento lo tenemos en 34,95 puntos con una bajada de un 2,92%.

El Nikkei ha bajado un 0,79% en 23.331,94 puntos y el Hang Seng está 0,77% abajo hasta los 24.527,45 puntos. Esta madrugada el Banco de Japón ha mantenido los tipos.

El oro cotiza a 1.882,65 dólares la onza y la plata a 23,460 dólares. El petróleo, otro de los grandes castigados en esta crisis debido a la falta de demanda cotiza a 37,53 dólares el WTI y el barril Brent a 39,73 dólares.

Hoy conoceremos el IPC de España, la tasa del desempleo en Alemania. En Estados Unidos el PIB del tercer trimestre y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. La atención se centra hoy en el Banco Central Europeo que hoy decide sobre los tipos de interés, aunque los expertos no esperan cambios.

Hoy los futuros europeos vienen con indecisión pasando del verde al rojo, el Ibex en este momento baja un 0,09%, el DAX un 0,11%, el Eurostoxx en cero, el FTSE100 baja un 0,20%, el CAC 40 un 0,24% y el Italia 40 resta un 0,12%.