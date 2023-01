Indefensión de los consumidores: mi caso con FNAC

Hoy les vengo a relatar el litigio que tengo con la empresa FNAC. Esto lo hago para que ustedes sepan cómo actuar en estos casos y cómo guardarse las espaldas, aunque el mejor consejo es no comprar allí.

Adquirí una consola hace año y pico a esta empresa. Todo iba bien hasta que empezaron a producirse unos pequeños problemillas que tenía en el sistema operativo. No era nada grave, pero ya que te gastas el dinero, pues quieres que esté en perfecto estado de revista.

Como estaba dentro de los dos años de garantía, me puse en contacto con la empresa para ejercer la garantía. Ellos mandarían a una empresa de transportes a recogerla y me la arreglarían.

Sabiendo que iba a pasar por varias manos y que un desconocido iba a toquetearla, decidí fotografiar la consola antes y después de embalarla, para así tener pruebas de cómo la mandé.

Mi sorpresa llega hace siete días, cuando recibo un email en el que me mandan una fotografía en la que aparece mi consola rota por un lado.

Inmediatamente me pongo en contacto con FNAC, me dicen que rellene un formulario por su página web. Cuando lo hago, la web no me da confirmación de envío ni me llega ningún correo a mi cuenta. Es ahí cuando decido publicarlo en redes sociales, donde parece que me hacen un poco más de caso. La respuesta es la de siempre: “estamos estudiando el caso”.

A fecha de hoy, más de diez días desde que la envié y siete desde la foto con la esquina estropeada, sigo sin recibir información alguna. No sé si me querrán cargar el muerto de la rotura, cuando tengo pruebas de que no es así como la envié, y lo peor de todo es que no sé si me han solucionado el motivo por el que la mandé. Seguramente no.

Gracias a Dios tuve ese momento de lucidez y le hice fotografías al cacharro. ¿Qué hubiese pasado si no se las hago? Me hubiese tragado el muerto, aunque aún no descarto que termine comiéndomelo. David contra Goliat.

Lo que más coraje me da de estas empresas es que tienen dinero de sobra para no escatimar y tener que caer en este tipo de engaños para ahorrar tres perras. Si se te ha caído, lo dices y se arregla. Si la carcasa de la consola es de las cosas más baratas y más fáciles de cambiar. Prefiero que me digan eso a que me echen la culpa de algo que no he hecho.

Primera y última vez que compro en FNAC.