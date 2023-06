Influencers y mentira. La realidad en peligro

Es muy preocupante que, actualmente, se esté dando la oportunidad de la fama a un grupo de personas cuyos méritos se podrían anotar en un confeti y por una sola cara. Mirar las redes sociales y comprobar que el número de seguidores de locos, incultos, personas guapas con el cerebro de un mosquito y sujetos cuyo mayor mérito es comentar partidas de un videojuego, es casi abrumador.

Tengo muy cerca de casa a dos influencers. Un hombre y una mujer. Él se dedica a intentar pulverizar el feminismo y la diversidad y la tolerancia. Se pone una máscara blanca una gafas de sol y comienza a largar como si fuera un gurú. Ya les voy adelantando que no es ni la sombra de un sabio; ni siquiera alguien que tenga las cosas claras. Sin máscara, gafas y cámara que le enfoque, se trata de un tipo ramplón, de inteligencia plana e ideas de manual copiadas de cualquier página web. He tenido la ocasión de hablar con él (paseamos a los perros juntos) y me deja atónito lo vulgar de sus ideas, lo gastadas que están las frases que pronuncia como si estuviera sentando cátedra. Si a este le colocan delante un interlocutor que sepa defender una idea cualquiera se reduce a la mínima expresión. Si leyese un poquito, sólo un poquito...

Por otra parte, muy cerca de casa vive una jovencita que vende imagen y, viendo sus cuentas en redes sociales, podría parecer que puede cambiar de modelo cada cinco minutos. Los filtros hacen su trabajo y el aspecto de la niña es tan agradable como engañoso. La extrema delgadez de esta muchacha asusta, el despropósito en el que se está convirtiendo su vida de adolescente a cambio de unos euros y algo de popularidad es tremendo y el engaño que representa su imagen es pavoroso. De los estudios no hablamos. Nada de lo que se ve en la pantalla es cierto. Ya les digo yo que la fotografía se ha convertido en una herramienta de engaño masivo.

Entre uno que dice cosas sin una profundidad mínima y la otra que enseña un mundo falso hasta más no poder, me hacen pensar que esto de las redes sociales se ha convertido en una trampa despiadada para millones de jóvenes que quieren ser lo que ven sin saber que eso, sencillamente, no existe. Y eso puede acabar en depresiones, en confusiones colosales que provoquen desastres personales irreparables o en, algunas veces, suicidios. Sí, la frustración en su máxima expresión puede llevar a tomar decisiones que dan miedo.

Cuidemos de nuestros jóvenes. ¿Cómo? Mostrándoles el mundo tal y como es, ofreciendo herramientas que les hagan disfrutar de la realidad, haciendo que amen lo que son y no lo que podrían ser... en un cuento de hadas. Es tan sencillo como contemplar el entorno sin una cámara de móvil.