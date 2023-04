InfoLibre y los plumeros del periodismo

Para quien no lo consulte, Infolibre es un diario nativo digital progubernamental que va de progresista. El portal prnoticias titulaba hace poco: “Infolibre presume de pluralidad rodeándose de la plana mayor del PSOE”. Así celebraba sus diez años de existencia y que sean muchos más a pesar de que aquí cada medio alardea de ser progresista de izquierdas o progresista de derechas, sus contenidos cada día parecen un programa electoral de un partido u otro y siguen adelante. Yo me alegro por los periodistas que se ganan con ello la vida o un trocito de vida, pero desde el punto de vista del periodismo no puedo estar tan contento porque, sencillamente, no ofrecen una información veraz como indica la Constitución.

Otro medio progresista de izquierdas, ElDiario.es, contiene ahora una sección auditiva o podcast, que queda más fino, llamada Podimo. Me dediqué a escuchar su información sobre el problema de Doñana y muy bien, muy interesante, el problema estaba en que aparecían sólo dos fuentes de información que eran dos periodistas del citado diario, un periodista y una periodista, un periodisto y una periodista, tal vez pensando siempre en cumplir con la igualdad. Me enteré de cosas muy interesantes que ya sabía y supongo que me dejé de enterar de otras igualmente interesantes porque se le negaba la palabra a quien se estaba poniendo de vuelta y media: a la Junta de Andalucía. Eso se llama desinformar aquí, en este caso y en todo medio que se dedique a hacerlo, sea progresista de izquierdas o de derechas. Eso se llama adoctrinar, no informar y menos formar. Si acaso entretener porque se entretiene uno con estas manipulaciones por lo visto inevitables, se supone que es lo que quieren los públicos que las aguantan, aunque no creo que sea así exactamente: el prestigio del periodismo sigue en caída libre. Por algo será.

Al décimo aniversario de InfoLibre no sólo acudió el presidente, Pedro Sánchez, sino la vicepresidenta Yolanda Díaz, la presidenta del Congreso, tres ministras y un ministro: ministra de Defensa, ministra de Política Territorial, ministro de Presidencia, ministra para la Transición Ecológica. ¡Toma ya! Pluralismo del bueno. Sánchez dijo que el diario era imprescindible y muchos piropos más. Me imagino que el director del medio, Jesús Maraña, no cabría en sí de gozo. No sé si esto le viene bien, mal o regular a su medio, lo que está claro es que antes de que escriba o hable ya sabemos lo que va a decir una y otra vez: lo que le digan que diga, algo que debe ser muy triste en la vida. A cambio, va a consolidar su fama y sus puestos en tertulias de aquí y allá. Si a él le gusta eso, me alegro por él.

A la invitación de Maraña fueron -según prnoticias- incluso políticos que no eran del PSOE, como Edmundo Bal, de Ciudadanos, o Borja Sémper, del PP. No invitaron a Vox por malo, castigado. Como Vox veta a periodistas en sus actos, ahora lo han vetado a él. Magaña dijo que no invitan a los que vetan a periodistas y además “se posicionan sistemáticamente contra los derechos más básicos”. Miren, en el aspecto que les comento, esta vida es una mierda pinchada en un palo a la que me enfrento con resignación, estoy harto de todo y de todos, incluso de mí mismo. No es mi intención defender a Vox ni ser de Vox, lo que más me jode es la falta de rigor. Vamos a ver, ¿cuáles son los derechos más básicos? Uno, que te dejen nacer. El progresismo de izquierdas ve como algo avanzado que te aborten. A mí eso me parece reaccionario, el progresismo no mata, despeja el camino para abrir paso a la vida. Dos, un trabajo digno. El progresismo que veo ni come ni deja comer. Va con el cuento de los ricos malos por ahí y no crea puestos de trabajo, crea subvenciones, caridades religiosas, votos cautivos con lo cual roba la libertad que es otro derecho básico, en este caso el número tres. Y roba la memoria histórica, no la impulsa, la borra mediante planes de estudios nefastos y leyes represivas contra la libertad de cátedra. Cuatro, derecho a un techo donde vivir. El progresismo no prohíbe a cada cual que sea un miserable abusando de las rentas inmobiliarias, sino que, primero, construye miles de viviendas y le hace la competencia al mercado. El progresismo levanta otro mundo y no habla tanto, actúa. Pero, ¿qué narices es esto?

No sé de Info lo que tiene InfoLibre pero de Libre ya lo he visto con toda claridad, él mismo ha mostrado su plumero con gran orgullo. Le deseo lo mejor porque, a pesar de todo, hay que leer el mayor número de plumeros posibles, con plumas de todos los colores. He ahí la obligación de un ciudadano demócrata. Ciertamente, la labor no es grata, sencillamente porque la democracia es el menos malo de los engaños.