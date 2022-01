Iniciamos el nuevo año con graves problemas sanitarios en la provincia

La sierra sur prepara movilizaciones y la comarca de Utrera cerraron el pasado año con manifestaciones y la cosa se complica para este nuevo año. Con los votos a favor de los tres grupos municipales (Socialista, Juntos por Utrera y Ciudadanos), el Ayuntamiento de Utrera ha instado a la Junta de Andalucía a la permanencia de Utrera en el hospital Virgen del Rocío, no solo respecto de las urgencias sino de toda la atención hospitalaria que no pueda ser prestada en nuestra localidad; así como rechazar el cambio de adscripción hospitalaria para la ciudadanía utrerana al hospital de Valme. Poco a poco los planes de la Junta de Andalucía se van confirmando, una situación que la gran mayoría de los utreranos rechazan. Así, esta mañana se ha publicado en el BOJA el decreto de la disolución de la Agencia Sanitaria del Bajo Guadalquivir que tiene como consecuencia la dependencia funcional y asistencial del Hospital de Alta Resolución de Utrera al Hospital Virgen de Valme. María José Ruiz, la portavoz proponente de la moción corporativa, ha recordado la aprobación de una declaración institucional en el pleno del Ayuntamiento de Utrera el pasado 10 de diciembre solicitando a la Junta de Andalucía que la atención hospitalaria y el centro de referencia para la ciudadanía utrerana siguiera siendo el hospital Virgen del Rocío. La nueva moción aprobada en los últimos días del pasado año explica que desde entonces este asunto ha provocado el rechazo expreso de casi todos los partidos políticos (con representación y sin ella en el Pleno), de sindicatos, de asociaciones de comerciantes y empresariales, de entidades sociales y colectivos de diversa índole. Todo ello ha desembocado en una masiva manifestación el pasado 20 de diciembre y una recogida de firmas de gran calado entre la ciudadanía. Así, la moción recoge que el apego y la confianza de la gente, en especial de los mayores y de pacientes crónicos, influye en la calidad sanitaria como está demostrado por multitud de estudios y por los colegios oficiales de médicos. En definitiva, al margen de guerras políticas este es un asunto de extrema gravedad que preocupa a toda Utrera. Los responsables políticos, conscientes de esta situación, deben dar la orden cuanto antes a la Consejería de Salud y a la Delegación Territorial para que tomen las medidas que mantengan a Utrera en Virgen del Rocío, nuestro hospital de referencia desde hace 30 años. La verdad que no entendemos el por que, de estos cambios, nadie salió por parte de la Consejería a decir las cosas claras y los vecinos de Utrera y de la Sierra sur seguirán con las movilizaciones. Espero y deseo que las cosas vuelvan a la normalidad y si no es así que llegue la explicación coherente y justificada, colectivos de profesionales sanitarios han comentado que no lo comprende. Vamos a comenzar bien el año y mas con la sexta ola de pandemia que tenemos en todo lo alto y mas en fechas como estas.