Inmaculada sin tunas

Los lectores que me sigan sabrán que ni soy religioso ni soy creyente pero tengo corazón y sentimientos, en gran parte porque así me educó mi padre, un hombre, “en el buen sentido de la palabra, bueno”, al que no hay día que pase que no lo recuerde y eso que murió en 1986, con 61 años, yo ya he vivido cinco más que él. En los buenos sentimientos me educó mi madre que me llevaba con ella cuando iba a rezarle a San Cayetano en la calle Alfonso XII y me daba una peseta para que la introdujera en la hucha del santo. Y en el amor al prójimo me educaron las monjas Salesianas y los hermanos Maristas aunque ellas y ellos no hayan podido evitar ser lo que somos todos: humanos. El 15 de agosto de 2019, día de la Virgen, se me murió Sor Rosita Manso, la monja salesiana que me enseñó a leer, escribir y a dividir que no me entraba ni a tiros. Los Maristas me educaron para bien y para mal, ahora le han dado un dinero a aquellas personas de las que abusaron cuando no se podían defender pero lo más esencial es que han reconocido sus culpas sin admitir atenuantes. Por favor, que eso no pase más, la Iglesia católica siempre ha tenido problemas con la entrepierna y debe colocar las bases para poner fin al asunto.

De nada de lo que me ha ocurrido en mi vida me arrepiento y ahora me alimento tanto de la fuerza que me incrustó el pasado, de la fuerza incluso de sus nostalgias, y de la curiosidad y el deseo de explorar el presente y el futuro a la luz del pasado. Primero te educan, luego te educas y en esta última fase sigo yo y seguiré hasta la muerte.

El poder del pasado crece en mí sin que abandone la ilusión por el presente y el futuro. Y ese poder me invita a añorar que en este diciembre de 2020 no solo se ha quedado triste y sola la universidad -que lleva así muchos meses- sino que también se ha quedado sola -y no sé si triste- la imagen blanca de la Inmaculada en la Plaza del Triunfo. No han ido las tunas a cantarle a sus pies, estamos en reposo un tiempo y los tunos le habrán llevado flores para recordarle que cuando todo pase volverán las cintas de sus capas a esparcir cánticos por el viento, cánticos que besarán el rostro de la imagen para después irse a pasear por el Barrio de Santa Cruz y por los Jardines del Alcázar mientras al fondo una Giralda iluminada, esa “palmera de luz”, como la llamó Juan Ramón Jiménez, ese monumento a la tolerancia -ya me decía el pintor Amalio García del Moral que para qué ese nombre al de Chillida- lanza su voz de campana y sonríe.

“Se canta lo que se pierde”, dijo el poeta de Las Dueñas, y yo le canto a lo que perdí en la cabeza, pero no en el corazón, y a lo que he perdido en este diciembre de 2020 porque en la noche nochera -que diría Lorca- del 7 de diciembre del año 2019, cené con dos grandes amigas en el Patio San Eloy de la calle San Fernando, en ese lugar donde casi nos besa la muralla del Alcázar. Y luego nos fuimos a intentar oír y ver a las tunas porque en los últimos años la afluencia de público ha ido in crescendo. Suele hacer bastante fresco en aquella plaza en las madrugadas del 8 de diciembre. Allí estaban las tunas, algunos de sus miembros ya metidos en años pero qué le vamos a hacer si parece que las generaciones X, Millennials y Z no nos han salido muy tuneras, supongo que se animarán porque va a existir una lenta reacción ante una sociedad en pandemia crónica de incomunicación personal, esto ya se veía desde bastante antes del coronavirus.

Es curioso, mirando atrás sin ira, vuelvo a amar a la tuna, como cuando era un niño y la escuchaba desde la cama, en mi barrio de San Vicente, de madrugada, rondar a alguna joven y al día siguiente en el barrio todos se preguntaban quién había sido la elegida. Después, en mi época progre de estudiante revolucionario marxista, creía que la tuna era cosa de pijos; más tarde, empecé de nuevo a amarla al enterarme de que en aquella facultad donde empecé a impartir clases en 1991, entonces llamada Ciencias de la Información, que estaba en la casa del pintor Gonzalo Bilbao en la Puerta Osario -hoy Facultad de Comunicación, en La Cartuja- se había fundado una tuna y los alumnos me invitaban a sus ensayos y yo iba con gusto.

En mi época de subversivo marxista y clandestino, una noche aprovechamos el acto de las tunas y la Inmaculada para lanzar octavillas en la Plaza del Triunfo, pidiendo amnistía y libertad. Las lanzábamos al aire sobre los concentrados y salíamos corriendo a perdernos entre las calles del Barrio de Santa Cruz con los grises detrás. Pasé miedo, como en otras ocasiones similares. Ahora recuerdo todo aquello, solo, desde mi estudio, como sola se ha quedado la universidad, como solas se han quedados las tunas, como sola se ha quedado la imagen inmaculada a la que hasta el roquero Silvio le cantaba entre trago y trago de alcohol. Sí, don Antonio, “se canta lo que se pierde”.