Insensateces: Sevilla y los grandes eventos

Decía un político hace unos días que Sevilla no estaba preparada para acoger grandes eventos. Imagino que lo que hacía era una carga política atacando a la alcaldía de Sevilla más que un planteamiento convincente que, de hecho, no dejaba más que al descubierto su desconocimiento y la absurdez de sus palabras.

Si a organizar macro conciertos, al que acude una media de 50.000 personas, no se llama organizar grandes eventos pues no sé yo... ¿Qué luego hay problemas en la evacuación de personas y vehículos? Por supuesto, como en todas las ciudades del mundo porque todo el mundo quiere salir e irse lo antes posible. Como se suele decir: “Manolita la primera”, aquí y en todo el mundo.

En esta ciudad hay grandes foros dedicados a ello y repasemos los problemas que plantea:

-Teatro Maestranza: gran teatro sevillano con grandes obras y conciertos los que se representan en el mismo. Elogiado por la calidad y su acústica. El inconveniente que tiene: está en una de las arterias de la ciudad -el Paseo de Colón- y aparcar en el entorno es complejo pese al parking cercano. Igualmente se habla de precios altos pero hay que recordar que no Sevilla tiene precios análogos a de otras ciudades. Para el sevillano es más incómodo no aparcar que, en muchas ocasiones, el precio.

-FIBES: no tiene el problema del anterior pues el parking anexo -de tarifa única- es perfecto para aparcar. El inconveniente único es que para salir se forman colas de vehículos, de aquellos que han decidido aparcar en el mismo. Es algo asumido y que se forma aquí, en Madrid, Barcelona o Bilbao, a no ser que se quiera hacer en medio del campo con nada a 10 kilómetros a la redonda, cosa que me parece que como que no. Es curioso porque los precios vienen regidos por el normal que se cobran en este tipo de espectáculos y en otras ciudades.

-Estadio Olímpico: más de lo mismo, escenario inmenso donde se culminan grandes actuaciones. El problema: el aparcamiento y ni eso. Lo único es el caos para salir del mismo pero allá donde entran 70.000 personas se debe aceptar que la salida va a ser lenta y tediosa, como en cualquier otra ciudad.

-Estadios de Sevilla y Betis: han demostrado sobradamente que cada domingo se disputan partidos de Liga con 50.000 espectadores y... ¿Problemas?

En suma: a uno le resulta una insensatez que un político, con el ánimo de atacar a la oposición y, bajo mi opinión, menosprecie a Sevilla.

Esta es una ciudad con sus limitaciones -como todas- donde se dan problemas en los grandes eventos que son análogos a los que se pueda encontrar en otros lugares. Tenemos la Semana Santa, la Feria... ¿Y pasa algo? ¿No estamos preparados?

Todo podría resultar mejor, es obvio, hasta en las organizaciones de eventos más perfectas hay puntos de mejora, pero en esta ciudad ya demostramos que somos capaces de organizar grandes eventos, hasta una EXPO’92 aunque siempre habrá un político que quiera hacer campaña a costa de ello, claro.

He tenido la ocasión de asistir a grandes conciertos en el Olímpico y si, desespera salir del parking habilitado –dos horas y media después- donde 70.000 personas salen a la vez y hay miles de vehículos, sobre todo por que quién debe estar allí poniendo orden de salida pues no estuvo pero ello no quiere decir que no se esté preparado, sólo que hay espabilados en la ciudad y se aprovechan de las circunstancias.

¿Ya no recordamos el concierto de U2 o el de Mecano? ¿Qué me dicen del de hace muchos años de Miguel Rios? ¿Alejandro Sanz? ¿Pablo Alborán? ¿De verdad la ciudad no está preparada? Estupidez plena o mala política, opten por lo segundo. Que nadie vea en esta humilde opinión el partir lanza por un partido u otro, paso olímpicamente de la política, me asquea, todo el mundo lo sabe, lo único que me duelen las cosas que se dicen contra la ciudad y esta ha sido una de ellas.

Eso ya es diferente y será, en todo, caso la autoridad local quién deba imponer medidas. Hasta entonces, pese a alguna situación caótica, pues aquí hay una ciudad dispuesta a vivir grandes eventos, y lo ha demostrado.