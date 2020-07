Insultar debe naturalizarse o el cinismo de Pablo Iglesias

No recuerdo nada ni a nadie que degradase las instituciones públicas como, ahora, lo hace Pablo Iglesias. Aprovechar una rueda de prensa, tras la celebración del Consejo de Ministros, para decir que hay que naturalizar el insulto en redes sociales y para seguir señalando a periodistas por su forma de trabajar es lo más bajo, mezquino y bochornoso que puede ocurrir en democracia. Aunque no sé si eso es peor o mejor que la actitud de los ministros que acompañaban en la mesa a Iglesias. No se comprende cómo no se levantaron y se fueron de allí de inmediato. Eran María Jesús Montero, Juan Carlos Campo y José Luis Ábalos.

Iglesias dijo, entre otras cosas, esto: «En una democracia todos los poderes son objeto de crítica. También el mediático. Aunque hay algunas críticas que he leído que no comparto. Se ha llegado a llamar ‘cloaquín’ a Vicente Vallés. No me gusta, y lo dice alguien que sabe lo que es ser insultado. Pero también hay que naturalizar que cualquiera está sometido a la crítica y al insulto. La crítica es normal. Y el derecho ofrece instrumentos a todo el mundo para defenderse». Tal vez el vicepresidente segundo del Gobierno cree que el personal es bobo y que no sabe pensar sobre lo que escucha y que no intuye intenciones y que no es capaz de razonar mínimamente. Por cierto, Iglesias intentó separar lo que es un señalamiento y lo que es un insulto. Por lo que se ve, lo de Vicente Valles no le parece un señalamiento. El cinismo de Iglesias es vomitivo.

El verdadero problema de Iglesias es que se siente acorralado a causa del caso Dina y ataca todo lo que tiene a su alrededor. Se presenta como víctima y no lo es; trata de hacer creer que su problema reposa en los medios de comunicación y, en realidad, se encuentra en los tribunales. Iglesias es un político mostrenco que tiene recursos limitados aunque en los programas de televisión o en un aula de la universidad se apañe. Ser vicepresidente del Gobierno de España requiere algo más que lo que ofrece este hombre.

Pablo Iglesias es una anomalía democrática por su forma de despojar del mínimo decoro a las instituciones democráticas. Y alguien debería advertir a este hombre de que no por utilizar un tono paternalista cercano al clerical las cosas van a parecer otras. Es vergonzoso señalar, insultar o hacer escraches. Todo eso es indecoroso y es el gran legado que dejará este sujeto en la política española. Porque han sido él y los suyos los que han introducido este tipo de prácticas y de discursos groseros, peligrosos y amenazadores en la política española.

Mientras, Pedro Sánchez de perfil. Pues nada, nada. España va directa a un rescate económico, el Gobierno no sabe contar los muertos en las residencias de ancianos, la segunda oleada de la pandemia parece segura, el paro llegará a tasas cercanas al 20 por ciento, y el vicepresidente haciendo estas cosas. Pero Sánchez a lo suyo. Y los ciudadanos peleándose en las redes sociales como si eso fuera lo normal o sirviera de algo. Es ahí dónde nos quieren, dónde nos manipulan. Qué pena de país.