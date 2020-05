Insulte, no sea idiota

En España el que no insulta no es nadie, tenemos que animarnos, no sea usted idiota y prepare sus mejores insultos para lanzarlos aquí y allá, no se vaya a reprimir porque estemos en una pandemia, que al final le dirán que es usted un mentecato o un meapilas por dejarse llevar por la solidaridad con la especie y por emociones que a nada conducen. Anímese, lector mío, ¿quién da más? Recuérdame insultos, ¡oh, San Internet Bendito! Pero pocos, ¿eh?, que esto no es más que una columna de periódico, no me seas soplamocos. Y que sean insultos en sede parlamentaria, de los otros ya ni te cuento, la Wikipedia a su lado sería la hojita ésa que llamaban La Goleada, La Gole, que vendían niños a voz en grito los domingos por la tarde en los años 60 por la calle Sierpes con los resultados de los partidos y la quiniela, que entonces la gente paseaba, ellos con el transistor en la oreja, o sin él, y ellas del brazo de sus maridos hasta que la muerte los separara.

2005. Mariano Rajoy (PP) acusa a Zapatero (PSOE) de traicionar a los muertos al iniciar contactos con ETA cuando ZP era presidente.

2014-2015. Dice Pablo Iglesias (UP). Antonio Miguel Carmona (PSOE) es “tonto y subnormal”, Rajoy y su gobierno (PP) son “golfos e inútiles”. Esperanza Aguirre (PP) es “corrupta, ladrona, gentuza”. A los de IU los acusaba de ser unos “cenizos”, culpables de que nada cambie “en este país”, que es el nombre verdadero de España: Estepaís es mucho más inclusivo.

2015. Pedro Sánchez (PSOE) llama a Rajoy “indecente” y luego se arrepiente porque ésta es otra: dolor de los pecados y propósito de la enmienda están al día. No se acuerda ya nadie del eslogan de la película Love Story que la vi yo en el Imperial de la calle Sierpes, hoy librería y antes teatro y cine: “Amar significa no tener que decir nunca lo siento”. Pues no lloramos ná con aquella joven que al final se nos muere de leucemia (ahora me llamarán imbécil por hacer spoiler y yo llamo cursis y snobs a los que utilizan esa palabra en lugar de lo de toda la vida, en el idioma oficial de Estepaís: “Tío, ya me has reventao la película, cojones”. Es más largo, pero tiene más fuerza, que lo posmoderno suele ser blandiblú. También en 2015, sede parlamentaria, Mariano Rajoy, llamó “ruín, mezquino, deleznable y miserable” a Pedro Sánchez, en debate previo a cita electoral.

2016. Pablo Iglesias dixit: "Felipe González tiene el pasado manchado de cal viva" (en referencia a la actuación de los GAL y el terrorismo de Estado cuando González era presidente, se supone que enterraron cadáveres de etarras así).

2018. Pablo Casado (PP) acusó a Sánchez de ser «partícipe y responsable» del golpe de Estado que, según él, perpetraron los partidos independentistas catalanes. En El Mundo, Raúl Piña titulaba: “Antología del insulto en el Congreso: "¡Imbécil!", "¡Gilipollas!", "¡Canalla!"...”. Y desde La Razón, I. Trujillo encabezaba así uno de sus textos: «Indecente», «marrano», «machirulo» ... Así se insultan nuestros políticos. Las salidas de tono, los insultos y la descortesía parlamentaria forman parte de la memoria política de España”.

2019. Gabriel Rufián (ERC) a Josep Borrell (ministro, PSOE): “es usted un ministro indigno”. Borrell a Rufián: “Usted trae estiércol al Congreso”. Ana Pastor (PP, presidenta del Congreso) expulsa a Rufián del hemiciclo. Al ministro Borrell le lanzan un escupitajo. Sánchez a Casado: “En la Plaza de Colón vimos al bloque de la involución” (era una concentración PP-Ciudadanos-Vox en defensa de España, versión de ellos). Sánchez a Casado: “Usted debe tener un armario lleno de chaquetas” (que es un chaquetero, vamos).

2020. Pablo Iglesias (UP), a María Ruiz (Vox): es usted “miserable”, “

parásito”, “fascista” y tiene “poca vergüenza”. Abascal (Vox) a Sánchez: "fraude", "mentiroso", estafador". Inés Arrimadas (Ciudadanos) a Sánchez: es un peligro para el país (éste es muy fino, como ella). Pablo Casado (PP) a Pedro Sánchez: “sociópata”, “presidente fake”, “anticlerical” y “guerracivilista”. Los más recientes entre Iglesias y Aguirre no los recojo porque han sido en las redes sociales y a mí las redes sólo me gustan tendidas en la arena de la playa.

Como el que no se consuela es porque no quiere, ahí van datos que nos aporta (2016) el diario El Plural: el secretario de Estado para las relaciones Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, es junto con Trump uno de los políticos más deslenguados de la actualidad. Célebre es ya su “formidable gilipollas” y el “pajero follacabras” que le dedicó al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. A Hillary Clinton la llamó “enfermera sádica en un hospital psiquiátrico”, a Angela Merkel “cínica” y “elfo doméstico” y de Vladimir Putin dijo que era un “despiadado manipulador”.

Ya que afirman por ahí que hay pocas cosas nuevas bajo el sol, miremos brevemente a la Historia. En el año 44 a. C, Marco Tulio Cicerón dedicó discursos poco amigables a Marco Antonio que incluían desde “vergüenza humana” hasta “borracho disoluto”. Pero por lo menos se esforzaba en maquillar sus embestidas en una fina prosa: “Profanador de la honestidad y la virtud, campeón de todos los vicios, el más estúpido de los mortales, prostituto de moral corrompida”.

A Cicerón al final no sólo se lo cargó Marco Antonio sino que ordenó que su cabeza y sus manos fueran mostradas públicamente en el Foro de Roma. Yo me pregunto, ¿qué harían todos y todas esas señorías mentadas aquí si llevaran un revolver el cinto?