Internet, el Banco de España y la guerra de Gila

Que ahora casi todo se hace en línea a través de Internet no hay duda. Tampoco hay duda de que mañana quitaremos el casi y todo se ejecutará en línea o, mejor dicho, on line u online. ¿Quiere usted entradas para escuchar a las maravillosas ROSS y Orquestra Barroca de Sevilla que tenemos? Vaya a Internet. ¿Quiere visitar la catedral, al Betis o al Sevilla? A la Red. La declaración de la renta, a la Red. ¿El certificado digital? Pues como su nombre indica, a la Red. ¿Buscar novio o novia? En la Red. ¿Una aventura sexual? Ya saben dónde hallarla. ¿Ha perdido el alma? La Red la busca y la halla. O compre otra, un motorista se la trae a su casa en un cajón de plástico y a toda leche, jugándose su propia alma.

Luego dicen que llevamos una vida muy sedentaria. Pero, joder, si hasta para elaborar una tesis doctoral o un simple artículo de investigación (llamados papers) no hace falta alzar el trasero de la silla con el fin de buscar en libros, informes, enciclopedias, bibliotecas o fuentes primarias orales documentación como antes, si nos van a salir callos en las nalgas. ¡Si Internet es un aliado de las farmacéuticas que fabrican pastillas para el colesterol y las afecciones cardíacas! Internet y todas las empresas que se benefician de ella deberían pagar impuestos especiales al Estado por esos carriles que nos construye para caminar, esos Colesterol Street, que no son ni caminos ni calles ni carreteras ni campo ni ciudad, son unos no lugares, como dirían los semiólogos y los teóricos en general, inventores de palabros.

Después viene el martirio de la saturación de la Red, de meter datos y decirnos que no son los correctos aunque uno repase una y mil veces lo que ha introducido y vea que lo son. Aparecen letreros no esperados y direcciones y teléfonos de contactos para solucionar problemas que no atiende nadie. Si irrumpe ese otro letrero llamado “Ayuda” y uno pincha, la ayuda consiste en leer un texto para el que igualmente se necesita otra ayuda... En la universidad nos envían cada curso nuevos planteamientos informáticos con manuales para afrontarlos que tienen más de treinta páginas algunos de ellos. Los manuales de funcionamiento de aplicaciones informáticas, al igual que las recetas de las medicinas o las instrucciones de los coches, han ido aumentando de tamaño y grosor en los últimos años, debe ser un estímulo a la lectura que dicen que no leemos bastante. El prospecto de los antígenos del Covid sirve como guía de idiomas y como poster para adornar la cocina.

Todo lo anterior son obstáculos de una etapa de transición hacia la ontodigitalidad -¿qué les parece el palabro?- que los mayores y ancianos no llevamos bien, por eso el Banco de España le ha “ordenado” a las entidades bancarias que no abusen de los cacharros ni de las personas que ya tenemos una edad y no es que no sepamos manejar la nueva situación, es que no tenemos ganas porque deseamos disfrutar en paz, en toda la paz que sea posible, los últimos años de nuestras vidas. Pero poder, claro que podemos con las máquinas, si hemos cargado, directa o indirectamente, con una guerra civil, con una dictadura, una transición y con esta democracia de pitiminí que parece otra guerra no declarada y una promoción de la estupidez que aguantamos con entereza, ¿cómo se nos va a resistir lo digital? Que espere dos o tres decenios tanta posmodernidad, sin detenerse, claro, sin prisas, pero sin pausas, cuando la casquemos podrá ir a todo tren. Nos lo merecemos, ¿no?

Una joven empleada de banco muy eficiente me explicaba el otro día con todo detalle cómo utilizar la banca digital hasta que ella misma exclamó con resignación: “Esto es lo que hay ahora”. En efecto, la sufrida dependiente me estaba mostrando cómo manejar una pistola cargada con balas digitales para que le diera yo mismo el tiro de gracia a ella y a su puesto de trabajo. Es maravilloso, el mercado te enseña a que enseñes a los demás cómo matarte sin que ni al asesino que dispara le ocurra nada ni a los que fabrican el arma ni a los que la compran tampoco. Esto se parece a la guerra de Gila: mientras más gente mates más medallas te cuelgan. Sí, sí, ya lo sé, van a aparecer más puestos de trabajo, pero por el momento los daños colaterales que se aguanten y vayan al psicólogo mientras a los generales nunca los matan.