¿Invasión militar de Cataluña y Euskadi?

Pues por el camino que vamos parece que esto que llamamos España cada vez es menos España y más rompecabezas. Pensaba que la estrategia de Sánchez era la siguiente: superar a esa España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, contra la que estaban desde Las Cortes de Cádiz hasta los de la Generación del 98. Esa España que llega hasta hoy, que creyó que Estados Unidos era un país atrasado en el que se hacía la mili con escopetas de madera y enviando nuestras naves a Cuba en 1898, en un momento se les vencía. Cuando llegaron nuestros barcos, aparecieron los de ellos, productos tecnológicos de las revoluciones industriales a las que apenas nos subimos, nos dieron cuatro cañonazos y nos enviaron a la Venta del Nabo. Se acabó el Imperio, ya sólo salía el sol por Antequera, no como antes que nunca se ponía bajo el dominio hispano. En América Latina se quedó aquella España de rigodón, caciques y corrupción y por aquí también respira aún, con toques de posmodernidad.

Se debía tratar o tal vez perseguían -pensaba menda- que Sánchez ganara otras elecciones, cambiara la Constitución del 78, echara a la monarquía y levantara una Confederación de Estados Ibéricos (CEI) o algo por el estilo. Bandera nueva, otro himno y todos ahí dentro, cada estado -hoy comunidad autónoma- con su libertad para legislar y buscar su progreso, salvo en lo de siempre, lo que une a la llamada clase dominante: el Mercado Común Global y la política exterior. Menos eso, y ya por pragmatismo el castellano obligatorio, cada cual era libre hasta para establecer la pena de muerte.

Para llevar a cabo lo anterior hay que ser un gran estadista, pactar mucho, recibir el apoyo internacional y vencer las resistencias de los más “patriotas” ante un cambio que no es que produzca miedo, es que produce escalofríos. Parece que no, que Sánchez es, en realidad, él, y su fin es él mismo y ese fin justifica sus medios que consisten en destrozar lo que tanto costó construir cuando se logró que el régimen franquista, que lo dominaba todo, se hiciera el haraquiri. Por cierto, al desmadre actual lo han ayudado -o lo comenzaron- PP y PSOE dándole tanto de comer en su momento a PNV y CiU, en Euskadi, en Cataluña y en Madrid.

Lo que estamos viendo ahora es, en efecto, la destrucción de lo que llamamos España contra la voluntad de la mayoría de los habitantes que nos consideramos españoles y europeos. O españoles y vascos, o españoles y catalanes. Entonces, si esto siguiera así, ¿qué habría que hacer? ¿Imitar a Putin que dice que invadió Ucrania para salvar a sus habitantes pro-rusos de las garras del fascismo y del terrorismo? ¿Qué hacemos con los millones de vascos y catalanes que llevan bajo la bota del nacionalismo excluyente, racista y fascista tantos años y que, por el camino que vamos, van a ir a peor como no lo impida la UE o alguien? ¿Esa gente tiene que vivir bajo el enfoque de una miopía histórica y de una ignorancia y fanatismo ya para siempre?

Casi todo lo que Pedro Sánchez está haciendo para sacar adelante los PGE y ganar las próximas elecciones es lesivo para la imagen de unidad que un país debe dar en un mundo globalizado como el actual. ¿Después de tanta concesión a los separatistas les va a pedir que lo apoyen para llevar a cabo el ficticio plan de crear la Confederación de Estados Ibéricos, CEI? En fin, espero que todo esto que digo sea un mero despropósito y que la sangre no llegue al río. Lo que no sé es cómo quiere arreglar el PP todo el barullo. De Vox no tengo duda, su arreglo es un desarreglo aún mayor. Feijoo, como es gallego, aún no sé si sube o si baja.