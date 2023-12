Invitación a la realidad entre falsos y ofendidos

Tengo cada día más claro que abundan las falsedades y la gente con doble cara que mientras tienen, y obtienen, lo que quieren de ti “están contigo” y cuando tienen un revés se pasan “al otro lado”. La vida está llena de comportamientos mezquinos y vacíos, quizás porque cada vez es más difícil encontrar gente auténtica de verdad en esta sociedad del siglo XXI.

Hay quién quiere dar lecciones sin aplicárselas sobre su espalda, hay quién juega a ser maestro o maestra de las indirectas aunque luego no tenga el valor suficiente para decir las cosas a la cara aplicando aquello de “yo no he sido”, “esto es un país libre” y excusas de ese tipo sin dar la cara. Típico.

Cada vez hay más gente que hace y trabaja menos por ser positivos y constructivos. Es más fácil la indirecta y la crítica estéril en una red social que dialogar las cosas, hablar a la cara y que de esas charlas salga “lo que Dios quiera”. Es más fácil esconderse por si en un futuro puede parasitar a esa persona sin que esté ofendida... Luego están los “balones fuera”.

En este mundo hay poca gente libre de pecado, si se pidiera que el que lo esté “tire la primera piedra” les garantizo que nadie lo haría y el que lo hace es tan insensato/a como mentiroso/a.

Normalmente quién más alardea de “pasota” o de “decir las cosas a la cara” es quién más se esconde.

¿Por qué les cuento todo esto? Miren, de vez en cuando me gusta evaluar lo que leo y veo en redes sociales. No es que me gusten las redes sociales pero es una parte de mi trabajo y es algo que acepto. Leo post de todo tipo, Facebook casi que lo considero una red “sin ley”, donde se opina mucho y se miente más aún. Comentarios de todo tipo, de esos que el que los hacen cree que no se van a leer y acaban llegando a los oídos correctos o incorrectos. Luego pasa lo que pasa... Trifulcas, insultos, sembrar odio, animadversión y, como diría aquel: un submundo en el que parece que se están jugando la vida y que sólo llega a un nicho muy limitado de personas. “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”, en mundo de ficción donde muchos se han acomodado.

Esto se da en todos los campos, desde el de la asociación cultural, al de los cofrades, al deporte, el misterio, la guardería o la comida de Navidad de la empresa. Sólo tiene que ir a una y ver con quién se sienta cada cual, arme grupos y comidillas, observe el que está frente a usted como le manda un mensaje al que está (o la que está) en la punta y la sonrisa que esbozan los dos... Todo muy previsible.

Criticar por criticar es el deporte nacional de este país. Hay quién solo critica negativamente por hacer daño, por tomarse su infantil venganza por sabe Dios qué ofensa... Hay quién lo hace por despecho. Otros por prepotencia, por creerse que son alguien cuando, realmente, no son nada. Otros por ser “paladines” de una verdad a la que no hacen justicia y así se plasman muchas filias y fobias. Gente poco auténtica que luego se despiden entre abrazos y besos para pasar a la tarea del “despelleje”.

Leo mucho en estas fechas de los buenos principios, de las propuestas para el nuevo año y, ¿saben? Al final poco o nada pues el que es de una condición se muere siendo de esa condición aunque quiera hacer ver a los demás que sabe más que nadie, que es mejor que nadie, que es el mejor amigo del mundo y que es todo bondad y luz... Claro que una cosa es lo que se aparenta y otra la que se es en realidad. Puede que tenga conciencia de cómo es realmente o puede que se engañe así mismo/a y se crea su propia mentira.

Hay demasiado paladín de la mentira mostrada como verdad y demasiada gente aburrida sin más que hacer que escribir y criticar, soltar veneno. Ahora que se habla tanto de los “cuñaos”, dada la cercanía de celebraciones familiares, pues mejor un mal cuñao que un mal amigo.

En X, antes Twitter, no va la cosa mucho mejor, ahí están los haters (en Facebook también), en ambas redes tratan de camuflarse, incluso buscan el anonimato, pero todos saben quién es quién. Dicen que a uno se le mide por sus haters, “si no tienes haters no eres nadie”. Los haters son los odiadores y ya puedas salvar al mundo que siempre serás lo peor de lo peor. Normalmente es un comportamiento paranoico, obsesivo y muy estudiado por psicólogos en red.

Luego está aquel/la que tiene tan poca vergüenza que veo a su particular “odiado/a” y lo saludo entre muestras de algarabía... El auténtico comportamiento del falso o falsa ibérica en su máximo exponente.

En fin, que la reflexión que les dejo es esta: Vivimos en una sociedad donde abunda e impera la figura del/la hipócrita y del falso/a, en la que la gente aparenta ser lo que no es. Esta actitud se manifiesta en comportamientos como la doble cara, la falta de sinceridad, la crítica destructiva y la mentira.

Es importante ser consciente de esta realidad y no dejarse engañar por las apariencias, de lo importante de ser auténtico y honesto, aunque esto pueda suponer un riesgo. Es mi particular invitación a la reflexión sobre la realidad social actual en la que vivimos.