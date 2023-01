Ione Berlarra es una bruja

Que una ministra del Gobierno de España manipule la portada de un periódico nacional, Abc, para perjudicar al líder de la oposición, es para que el presidente del Gobierno la hubiese cesado inmediatamente, ayer mismo. Pero igual que no cesó a Ángela Rodríguez, del Ministerio de Igualdad, por mofarse de las víctimas de la violencia sexual, no cesará tampoco a Ione Belarra, porque no está para crisis. El mismo día que anuncian que irán contra los bulos y la desinformación de la derecha y la ultraderecha, una ministra manipula la portada de un periódico, y como si nada. Una ministra bruja, por cierto. Va a ser verdad eso de que la política es un juego sucio de compadres. Es un ataque a un medio de comunicación y no es el primero de Unidas Podemos, empezando por su líder en la sombra, Pablo Iglesias, que si pudiera acabaría con todos los medios independientes del país. Parece que vamos a asistir a una lucha embrutecida entre la política y los medios de comunicación en un año electoral que nos va a dejar agotados. No creo que una democracia tan endeble como la nuestra pueda soportar tanta suciedad, la lucha por el poder de dos grandes partidos desesperados y podridos por la corrupción, que harán todo lo que esté en sus manos para no soltar el poder o recuperarlo. Los políticos viven en los medios de comunicación, están todo el día publicando mensajes en las redes sociales, atacándose los unos a los otros, lanzando bulos, despellejándose, mientras una gran parte de los ciudadanos tiene que hacer malabares para llenar la nevera cada día. A lo mejor no es bueno que los políticos, los gobernantes, tengan tanto protagonismo en los medios de comunicación del país. Fabrican cada día una noticia bomba para que no baje la presión. ¡La que se ha liado con la noticia de Castilla y León y Vox, con el asunto del aborto¡ Pero es que mañana ya no se hablará de eso y se inventarán otro escándalo para que no se hable de las cosas que importan de verdad, que son el trabajo, la salud, la educación y la seguridad. No interesa que siga dando caña con lo de la maltrecha próstata de Griñán, el sospechoso patrimonio de José Bono o los oscuros negocios de Álvarez Cascos, y, como saben que nos va la marcha, hoy mismo darán una información a los medios afines para fabricar otra historia, de lo que sea, algo para tenernos drogados.