Ir a Cádiz es como llorar sonriendo

Mi familia paterna es originaria de la provincia de Cádiz, de Villamartín, y a lo mejor por eso amo tanto a esa parte del mundo. Si el tiempo lo permite y los toros de Machacaera no impiden el viaje, estaré hoy en la presentación de los Premios Internacionales de Flamenco de la EFA (Escuela Flamenca de Andalucía) en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, en la Plaza de España. Y ya estoy emocionado, solo de pensar que voy a pisar los barrios de Santa María y la Viña, donde nacieron el compás y la gracia, con permiso de Jerez de la Frontera, que allí nació casi todo lo demás, el grito seguiriyero y la bulería para escuchar, sin que se enfaden en Sevilla, que no es manca. Los Premios de la EFA han tomado altura, a pesar de que las instituciones andaluzas no acaban de mojarse.

Se entregarán el 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco, en el Teatro Manolo Sanlúcar. Entre los galardonados, Merche Esmeralda, Serranito, Rancapino de Chiclana, Juanito Villar, Rubem Dantas, Jorge Pardo, Carles Benavent, la Peña Flamenca Juan Breva, la diseñadora de moda flamenca Pilar Vera o la Droguería Music, del astigitano Chemi López. Estos ya prestigiosos premios llevan el nombre de Manolo Sanlúcar, que recibió el suyo en la edición de 2021. Ese año se entregaron solo dos estatuillas y este año se entregarán dieciséis, cubriendo todos los campos del flamenco. Seguramente se llegará a dieciocho en la próxima edición, convirtiéndose en los premios más importantes del arte flamenco, siempre tan escaso de reconocimientos.

El primer reconocimiento a un artista flamenco fue la Llave del Cante al cantaor portuense Tomás el Nitri, sobrino carnal de El Fillo, hijo de su hermano Andrés. Ni siquiera se sabe con certeza dónde fue el acto de la entrega de la distinción. Casi con toda seguridad fue en Málaga, aunque Antonio Mairena aseguró que fue en Carmona, en la casa del célebre Tío Maero. El Nitri frecuentó mucho la tierra de Juan Breva por vivir allí algún tiempo su primo hermano Francisco Ortega Vargas, el Fillo Hijo, compañero de María la Andonda. Un nieto de El Planeta, el Guarino, esposo de Rita Ortega Feria La Rubia, carnicero adinerado, organizó una reunión y como el cantaor portuense acabó con el cuadro esa noche, le otorgaron la Llave del Cante, al parecer en 1872, con Silverio viviendo en Sevilla.