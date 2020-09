Irene Montero: la tentación vive arriba

Arriba, en la seducción de la opulencia, en la seducción del mercado que es lo que en realidad se llevó por delante al comunismo tanto en la Rusia Soviética como en la China actual como en el caso de los balseros que desde Cuba se van a Miami. Me imagino que una ministra comunista debe saber eso y observar esa seducción por todas partes al igual que cree ver machismo y micromachismos por doquier. A Irene Montero, una mujer lista, la veo como en un proceso de decadencia hacia el pecado capitalista: primero el chalet a lo grande, luego la moqueta del ministerio, después Diez Minutos, a continuación, Vanity Fair, luego... Uy, uy, uy.

Observo además que la ministra tiene predilección por revistas propiedad de empresarios de Estados Unidos. Diez Minutos era del grupo francés Lagardère, cuya actividad principal es la fabricación de armamento. Lagardère se la vendió en 2011 al grupo Hearst, el que fundó el mismo señor cuya prensa amarilla y sensacionalista del siglo XIX y principios del XX estimuló la guerra contra España por la conquista de Cuba, ésa que perdimos y ahí se acentuó la decadencia de la madre patria. Por su parte, Fanity Fair es de otro grupo estadounidense: Condé Nast que al menos tiene un semanario de prestigio internacional, The New Yorker, pero también es propietario de la revista Vogue, ¿se acuerdan?, la publicación en cuya portada posaron muy elegantes las ministras socialistas de Zapatero. De manera que el siguiente paso glamuroso de la Montero puede ser Vogue, para eso está coaligada al partido de ZP, el único político español de renombre que ha intentado mediar en Venezuela, todo lo contrario que ha hecho Felipe González.

ZP y Fernando Simón son los arquetipos del nuevo hombre del siglo XXI. Con el primero empezó el verdadero progresismo feminista y la “memoria histórica” en España; con el segundo llegó el hombre comprensivo, dialogante y sereno aunque yo no sé qué le pasará en la voz a este modelo a seguir porque cada vez que la escucho me recuerda más a la de José Isbert que en paz descanse.

La entrevista de Joana Bonet en Vanity Fair tiene momentos de esplendor literario-poético posmodernista. Escribe la periodista: “Son las tres de la tarde y las acacias de la calle Alcalá derraman sus verdes frente a la bandera LGTBI que aviva la fachada del Ministerio de Igualdad”. ¡Toma ya! Eso no lo mejora ni José María Pemán cuando escribía en Abc bajo el seudónimo de Séneca. O esta frase dedicada a Irene, ya en el colmo del lirismo para todos los públicos: “el silencio maternal se mastica en el aire”.

La señora Montero puede conceder las entrevistas que desee y a quien desee, estaría bueno, pero que tenga cuidado porque el capitalismo se lo come todo, desde la camiseta del Ché hasta las denuncias de Oliver Stone pasando por su aliado, el PCE. El detalle que más me ha llamado la atención de la entrevista es cuando dice: “estoy descubriendo que la moda no es siempre impostura, también es una forma de expresar cómo eres. Mi suegra, que es abogada sindicalista, siempre nos explica que tiene la responsabilidad de ir tan bien vestida o más que los abogados de la patronal. Como si ser progresista implicara pasar penurias. Precisamente lo que la izquierda defiende es un reparto más justo. El acceso a la belleza es un derecho”.

Comprendo que estoy ante una joven de 32 años pero es ministra y que una ministra descubra estos extremos ahora me dice mucho de la generación que me gobierna. Todos los días alguien con escasa cultura descubre la rueda, bueno, pues la ministra ha descubierto que la forma de vestir es una forma de expresar cómo es uno. Claro, hija, ¿no te ha contado tu suegro o tu suegra que los progres del tardofranquismo teníamos la moda de la barba y la trenca y apenas nos poníamos pantalones de vaquero porque eso era cosa yanqui ni nos engominábamos el pelo porque eso se lo dejábamos a los miembros de la policía política franquista?

Y en lo otro de que la izquierda defiende un reparto más justo me parece que la ministra yerra. Uno, si el reparto más justo se hace a costa del esfuerzo del prójimo, desvistes un santo para vestir a otro. Dos, sus votantes, señora ministra, no quieren un reparto más justo, quieren un chalet como el suyo y unos modelitos a ser posible lo más parecidos a los que promocionan Vanity Fair y Vogue. Por cierto, Vanity Fair puede significar Feria de la Vanidad, por ejemplo. Pues eso es lo que les atrae a millones de personas de derechas y de izquierdas: vanidad de vanidades y todo vanidad (La Biblia dixit). Vanidad: “Orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos”. Ha elegido usted la revista correcta, Irene, pero vaya con cuidado, hijita.

Por último, pero no menos importante, chapó señora ministra por todo lo que ha aguantado y aguanta: el dolor por la muerte de su padre, algo que tal vez la llevó a sufrir una operación a vida o muerte de cesárea muy prematura; el acoso que usted y su familia sufren de quienes tienen miedo al cambio, y el atrevimiento a decir lo que piensa en el contexto de una formación política que va contracorriente. Le deseo además que pague la hipoteca a 30 años de su chalé, cuando pasen esos 30 años aún será usted más joven que yo, espero que tengan ustedes un trabajo para entonces o que, a pesar de las reformas de 2011, les haya quedado una buena pensión parlamentaria a la que supongo que renunciarán, como Julio Anguita.