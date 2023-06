Irene Montero perseguida por prescindible

Si yo tuviera problemas para aceptar a Irene Montero por ser mujer o por ser parte de la clase obrera (sus padres lo fueron, ella nunca) tendría esos mismos problemas con Yolanda Díaz. Y no los tengo. Salvo que esté en un error, también es mujer y sus padres han sido sindicalistas de pro. Si alguien quiere convertir esto en un problema de clases o de género es que, bien es idiota, bien no se entera de nada.

Irene Montero es arrogante y se ha rodeado de un equipo que le ha reído las gracias, que le ha hecho el caldo gordo y que ha querido vivir del cuento. Irene Montero (junto a su ex marido, el que fue miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias) ha generado un discurso de odio muy poderoso. Si el de Vox es vomitivo y peligroso; el discurso de Montero ha llevado algunas cosas a extremos absurdos y muy injustos. Como hombre, me he sentido ser señalado por serlo. Así de sencillo. Que Montero y su equipo hayan querido enseñar a tener sexo a las jóvenes que prefieren la penetración a la masturbación (de verdad, me parece de locos que tenga que escribir sobre semejante gilipollez; lo de pontificar, digo, lo otro me importa entre cero y nada) o que nos hayan intentado vender una ley catastrófica como ejemplar y que sólo ha fracasado por el machismo que impera en la judicatura española, me parece una cosa completamente lamentable.

Irene Montero cree que, por hablar muy rápido repitiendo frases de manual, tiene un discurso poderoso y profundo. Es falso. Las carencias de la señora Montero son enormes y la convierten en una ministra ramplona, mediocre. Ya les digo yo que esta mujer ha leído poco, se deja aconsejar poco, cree que los demás son poco y que todo el planeta Tierra debería estar rendido a sus pies. Arrogancia en modo sublime, diría yo. Pero los que ha tenido alrededor le han dicho que no, que es una diosa de la política.

Me hace mucha gracia leer que es una de las políticas españolas mejor consideradas en el mundo. Y me hace gracia porque he preguntado, he leído lo que dice la prensa extranjera, y diría que no la conoce casi nadie. ¿Usted conoce al ministro de Economía del Reino Unido? Claro, pero aquí, desde Podemos, nos venden que esta señora es conocida en el mundo entero. Es verdad que sí se han escrito cosas sobre ella. Les invito a que busquen en la red, les garantizo que se dicen cosas superficiales y, muchas veces, poniendo en duda el trabajo de la ministra.

Irene Montero no ha sido perseguida por ser de clase obrera o mujer. A Irene Montero se le están pidiendo cuentas por las promesas incumplidas. Porque, por ejemplo, hay que preguntarse si cede parte de su sueldo al partido y solo gana el doble del SMI (si no me equivoco eso prometió junto a Pablo Iglesias). El desencanto es formidable en buena parte de los que fueron seguidores de Montero y su troupé.

Si esta mujer hubiera escuchado, si se hubiera dejado aconsejar, si hubiera dejado el sectarismo a un lado, podría haber hecho cosas muy importantes. Las leyes chapuceras y patéticas que ha sacado adelante serían indiscutibles e innegociables. Pero la arrogancia convierte todo en tierra quemada y eso nadie se lo ha dicho a la señora ministra.