Isabel Natividad Díaz Ayuso y Occidente (El disparate nacional II)

He amanecido con ganas de echar unas risas mientras buceo por las maravillosas profundidades de la hemeroteca; y si la intención es pasar un buen rato entre carcajadas, lo mejor es leer alguno de los monólogos que Isabel Natividad Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha dedicado a los españoles. Sí, monólogos porque si alguien defiende que lo que dice esta mujer en público trata de ser un discurso sensato, preparado con minuciosidad y reflejo de un saber profundo sobre lo que se habla, ya me muero de la risa. Empiezo a pensar que los que le preparan las intervenciones a esta mujer son unos cachondos mentales que quieren demostrar que Isabel Natividad es la política más ignorante que jamás se ha conocido en España.

Las pasadas navidades, durante la presentación de un Belén en Madrid, esta dama de verbo fácil y mirada quirúrgica dijo algunas cositas de lo más extravagantes. Por ejemplo: «Con el nacimiento de Cristo medimos los siglos y se funda nuestra civilización». Esta idiotez solo puede compararse con lo que dijo sobre el SARS-CoV-2: «Por eso se llama COVID-19: coronavirus diciembre 19» y «este virus estaba desde diciembre del 19 campando a sus anchas por todas partes». Ole, ole, ole.

Volvamos al discurso de Isabel Natividad. Alguien debería preguntar a esta señora si ha oído hablar de Aristóteles o de Platón, si el Imperio Romano le suena de algo o si sabe lo que significa la palabra sefardita. Además, se refirió a Occidente de una forma, por lo menos curiosa: «El mundo que en otros tiempos era cristiandad y hoy llamamos occidente». Es decir, ella cree que el cristianismo lo es todo y que Occidente lo es todo y que, por tanto, es cristianismo y que los españoles, mucho españoles. Creo que sería mejor preguntar a Isabel Natividad qué es lo que sabe para no perder el tiempo con ella.

Fue mucho peor. Isabel Natividad dijo que «Al tiempo que celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos también la Epifanía, la tradicional fiesta de los Reyes Magos, que simboliza la manifestación de Dios a todos los pueblos de la Tierra, a todas las razas: orientales, blancos y negros». Para la presidenta madrileña, las razas se dividen en orientales, blancos y negros. Que nadie piense que le dio la risa o algo. Todo parecía muy digno y muy serio y muy profundo. ¿Puede decir alguien a Isabel Natividad que las razas humanas no existen? Existe diversidad, por supuesto; pero lo de las razas está superado. Y si el criterio que sigue ella fuera cierto (no lo es) ¿dónde colocamos a los árabes que tienen un color de piel un poco distinto? ¿Y a los mulatos? En fin, preguntarse esto es una pérdida de tiempo. Hablando de mulatos; esta política de palabra exacta y gracejo en la expresión, dijo que los españoles que conquistaron américa promovían el mestizaje. Otro disparate. Se produjo el mestizaje, pero promoción, lo que se dice promoción, como que no.

En fin, estos detalles pueden ser suficientes para que usted se haga una idea de lo que supone un discurso de esta mujer en directo. Las grabadoras echan humo y las cámaras centran su atención en Isabel Natividad sabiendo que los ríos de tinta correrán sin solución de continuidad. Qué espectáculo, qué ignorancia superlativa.