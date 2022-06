IU dice que es pacifista, ¿eso qué es?

Izquierda Unida -¿era Unida o Hundida?, uy, qué gracioso soy-, va a desarrollar una manifestación de protesta contra las guerras y la OTAN poco antes de que se reúnan eximias personas precisamente a hablar de guerras y de OTAN, qué iban a hacer si no, lo que hagan de más es secreto o nos creemos que vamos a saber tanto como ellos, entonces ellos dejarían de ser poder. Nosotros sabremos lo que ellos quieran que sepamos. Como aparezca algún periodista que quiera ir por su cuenta y ejercer de verdad el periodismo se le cae el pelo, si lo tuviera o tuviese. Que se lo pregunten a Julian Assange, si es que sigue vivo.

¿No es en IU donde están parapetados los comunistas o una parte de los comunistas como es el caso de aquel partido que creo que se llamaba Partido Comunista de España, PCE? Ahora un PC es un Personal Computer y España aún no se sabe lo que es por mucho que presuma Vox de saberlo. ¿Desde cuándo son pacifistas los comunistas? ¿Cuántas revoluciones a lo Gandhi han acometido los comunistas?

Veamos. Les voy a contar un cuento. Supongamos que IU-PCE se presenta solo a las elecciones y no acojonadito, bajo el paraguas de Podemos que ya tampoco sé lo que es (me ha entrado una ignorancia horrorosa). O, por suponer más, supongamos que se presenta el PCE a pecho descubierto, con sus banderas rojas y las herramientas de trabajo dibujadas en amarillo. Y ahora sigamos imaginando. Les damos más votos que a Felipe González en 1982: pongamos 11 o 12 millones, mayoría absoluta en Las Cortes.

A partir de ese momento, ¿qué harían IU-PCE? ¿Predicar la paz?, ¿poner la otra mejilla? ¿Abolir el ejército o dejar a los soldados con escopetas y pistolas de agua compradas en los bazares chinos? Se quejan además desde la izquierda en general y desde IU-PCE en particular de que, oh, terror, vivimos en una sociedad vigilada, con cámaras por todas partes, con las redes sociales, con la Inteligencia Artificial, etc. Como desean la libertad elaborarían leyes suprimiendo cámaras de vigilancia, un determinado software, expulsarían de España a las grandes tecnológicas que dominan el mundo, como hizo China con Google, y ellos implementarían en su lugar la tecnología de la paz.

¿Qué pasaría entonces? Pues que se nos merendarían los guerreros en un abrir y cerrar de ojos. Lo que tiene a la izquierda más liada que la pata de un romano es que se cree que el humano es bueno por naturaleza y que lo estropea la sociedad, aún no se ha librado de Rousseau como la Iglesia y millones de personas no se han liberado de la filosofía aristotélico-tomista.

¿Acaso creen que los demás somos insensibles a la muerte y a las guerras? A la paz se llega a través de las guerras, eso pasará mientras estemos en la situación evolutiva actual que es muy primaria. Sería necesario que la izquierda se enterara de esto y lo asimilara, puede que se sintiera mejor con una terapia no a partir del cielo sino del suelo. ¿Acaso creen que los que se van a reunir en Madrid piensan todos igual acerca de la guerra y de la OTAN? No, claro que no, pero en lugar de hacer niñerías y predicar, intentan dar trigo. Agarrar la pancarta y pegar gritos lo hace cualquiera. Parar las guerras y deshacer la OTAN es asunto mucho más complejo. Pero los señores de la izquierda cumplen con la misión que les han asignado los mismos que producen las guerras: son los Pepito Grillo del gran teatro del mundo.