Jenni, una palabra tuya bastará para sanarnos

Perdonad que insista, pero la igualdad no la conseguimos por este camino de la orquestación institucional, de los comunicados oficiales y de la desigualdad en la gestión de la palabra propia. No puede ser que el ogro de la película disponga de un atril, un micrófono y un público entregado que subraye su discurso con un aplauso cerrado mientras los demás, las futbolistas y los futbolistas, se enroquen en su silencio con la falsa excusa de que lo último que haría falta es que la víctima diera una rueda de prensa. Pues sí. La víctima tiene a su favor las imágenes, que nunca valen -como se repite tanto- más que mil palabras. Estoy convencido de que diez, cien palabras bien dichas valen muchísimo más.

Los futbolistas se llevan todo el tiempo dando absurdas ruedas de prensa para no decir nada, es decir, lo que diga el míster. Pues ahora que tienen algo que decir se les espera alto y claro. Clarísimo. No me vale toda esa metáfora mentirosa del empresario y la empleada. Aquí no vale, porque hablamos de estrellas mundiales del fútbol a los que nadie les va a sortear el trabajo ni la audiencia ni el apoyo. Y ellos y ellas lo saben. Tendría que hablar la víctima y tendrían que hablar todos los compañeros y compañeras que deberían tener claro de qué lado ponerse. Porque hablar es la única actividad sana que nos queda en este atiborrado bosque de discursos construidos.

No quiero imaginarme a este o al otro empleado del sindicato este o aquel, de la asociación esta o aquella tecleando un precioso y aseado comunicado que cumpla con todos los requisitos para su lanzamiento global, incluso el de la aquiescencia de la jugadora dando su ok. También me da bastante repelús imaginarme al otro empleado de la Real Federación Española de Fútbol respondiéndole a Futpro para avivar la bronca, el circo, el bochorno, el espectáculo interminable. El mangoneo de los comunicados.

Quiero imaginarme más bien a la propia jugadora diciendo alto y claro lo que pasó, lo que le pasó por dentro y por fuera en aquel momento en el que seguramente se paralizó por la presión del mundo mirándola, por el shock de la victoria compartida, o incluso por la vergüenza ajena del gesto intolerable de ese presidente que se ha creído –porque lo han dejado, esto no lo olvidemos- el rey del mambo. Quiero que nos mire a los ojos y nos diga que en aquel momento no pudo pero que, pasada una semana, no es tan difícil que comprendamos su silencio primero y su explicación de ahora. Todos la vamos a comprender. No habrá nadie que se ponga de parte del agresor. Y su sola palabra va a desactivar a todos esos malpensados que andan cocinando la sospecha de que se está utilizando un gesto nimio para alimentar, con la práctica, la teoría fallida de una ley que buscaba proteger a la mujer.

Jenni, una palabra tuya bastará para sanarnos de este infierno en el que, de nuevo, una España se vuelve contra la otra. Una sola palabra. Pero dila tú.