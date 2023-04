Joaquín y el fútbol con duende

Desde niño solo entiendo el fútbol artístico, de ahí mi amor por Rogelio, del Real Betis, cuando era panadero en Coria del Río, con 12 años. Era el mago de la época, la zurda con pellizco flamenco. Él fue quien me hizo bético cuando apenas sabía lo que era el fútbol. Y gracias a él adoré luego a Cardeñosa, Anzarda, Antonio Benítez o Rafael del Pozo, artistas del balón, genios del toque con arte y el regate corto a compás. Rogelio ha sido mi futbolista. Y como amante del arte que soy, ayer me sentí triste con el anuncio de la marcha de Joaquín, el genio del Puerto de Santa María, en el que se concentran todos los pellizcos jondos del fútbol sevillano, como se concentraron los duendes del cante gitano en Manolo Caracol o el baile en Antonio el Farruco. No me gustan el cante y el baile sin arte. Y, por tanto, no considero flamenco un fandango sin duende o una pataíta por bulerías sin ángel. Con Joaquín se van muchos de los valores del fútbol de arte, del deporte sano, de la pasión por el balón. Se va con 41 años, que no ocurre todos los días. El del mago del Puerto es un caso extraordinario de longevidad futbolística, pero todo tiene un final y se va a vivir de sus cosas, de sus chistes, que ahí también es un mago. Tiene el don, de eso no hay duda alguna. Artista no es cualquiera, sino quien es elegido por el propio arte, como Joaquín. Hasta se casó con una mujer de Arahal, mi pueblo, lo que demuestra que tiene buen gusto porque las mujeres de este lugar de la Campiña son únicas, y lo sé muy bien porque de allí eran algunas de las mujeres de mi vida. Podría decir que no sé si sabremos vivir sin Joaquín, pero es que, como el fandanguero onubense Paco Isidro, se irá sin irse del todo. Le espera una carrera como humorista, presentador de televisión o monologuista, tan intensa que a lo mejor nos vemos obligados a ponerle dos velas al Gran Poder para que se pierda de vez en cuando, aunque sea a ratos, porque está en todas las sopas. Es un genio, pero qué poco se reserva. Donde quiera que vaya, maestro sea siempre Joaquín.