Joaquín Zapata en La Unión

Joaquín Gabriel Zapata García es el nuevo alcalde de La Unión (Murcia), un joven abogado del Partido Popular, experto en flamenco, pero sobre todo un enamorado del arte de cantar lo jondo. El Festival Internacional del Cante de las Minas es de los más importantes del mundo, con más de sesenta años de antigüedad. Lleva años languideciendo, sin duda por una errónea política de organización anteponiendo la fama y lo mediático a la calidad flamenca.

El señor Zapata tiene mucho trabajo por delante no sólo en lo referente a la organización del concurso más importante del flamenco, algo desacreditado, sino en imagen. La imagen de este emblemático festival está bastante dañada, sobre todo desde que en la pasada edición el alcalde anterior protagonizara un lamentable incidente con los miembros del jurado. La nueva corporación municipal se lo ha encontrado todo hecho para la edición de este año, que ya está en marcha.

Pero he charlado estos días con Zapata y tiene la intención de volcarse con el evento más importante de este pueblo y uno de los mejores del país, con una indudable repercusión internacional y mucho eco en los medios de comunicación de todo el mundo. Pero el concurso precisa una puesta a punto y cambios en las bases para que la Lámpara Minera vuelva a ser un premio de prestigio y no una distinción que pueda ganar ya cualquiera, como ha ocurrido en los últimos años.

La Unión tiene que esforzarse en la formación de los participantes, que salgan del certamen más preparados de lo que llegan, que a veces llegan escandalosamente verdes y, sin embargo, salen premiados, o sea, con los bolsillos llenos. Está bien lo de abrir telediarios cada día y llenar cada noche el Antiguo Mercado con las galas, algunas alejadas del flamenco. Pero lo importante es el concurso, que no se olvide, y Joaquín Zapata lo sabe bien porque es aficionado, unionense y un enamorado del festival desde niño. No lo tiene fácil, pero no tengo ninguna duda de que va a coger el toro por los cuernos.