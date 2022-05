Jorge Javier, Marta Riesco, ‘Pegasus’, mascarillas, redes sociales y un indio de la India

Mi vida está dejando de tener sentido. Creo que no han manipulado mi teléfono móvil para espiarme. Creo que no me van a ofrecer participar en el homenaje a Rocío Jurado cantando de pena como canto, estando al nivel de la tal Marta Riesco (canta algo peor que yo, pero no creo que eso sea razón para que a ella le propongan intervenir y a mí no). Creo que ninguno de mis hermanos se ha hecho millonario vendiendo mascarillas en los ayuntamientos españoles. Creo que soy normal y corriente, que no pinto nada en las redes sociales, que no me conoce ni el tato. Mi vida, efectivamente, no tiene sentido.

¿Y si llamo a un programa de esos de casquería sentimental diciendo que tengo el bombazo atómico de carácter informativo? ¿Y si me invento cualquier historia terrible y la vendo como la verdad absoluta? ¿Será mejor participar en un reality haciendo barbaridades, diciendo cosas dolorosas e insultantes?

Esto es lo que hay. Si no eres un presentador de televisión, o un colaborador loco y mentiroso de un programa en el que el tema a tratar es la vida de otros y cómo destrozarla; si no eres el hijo de un famoso, si no eres un sujeto dispuesto a pisotear tu propia dignidad... no eres nadie. Y eso no puede ser. Y eso debería ser motivo de reflexión. Y eso es un lastre tremendo para una sociedad moderna. Pensaba que yo, como soy indio de la india, tendría alguna posibilidad de hacerme famoso (porque escribo castellano con fluidez y corrección y eso es siempre, por lo menos, exótico), pero no. Y lo de bajar al barro a pelear una batalla estúpida no me termina de convencer. Esto es lo que hay. Aquí me quedo compuesto y con una vida sin sentido.