Jorge Javier Vázquez ¿censurado?

Jorge Javier Vázquez no es santo de mi devoción. Nunca lo he ocultado. Me parece un tipo grosero, chulo, prepotente y pagado de sí mismo. Eso por lo menos. Pero no podría ser excusa para no permitir que manifestase sus posturas políticas en público, frente a una cámara de televisión. La libertad de expresión es sagrada, no puede mutilarse o prohibirse de ninguna de las maneras. No permitir manifestar una posición política a un profesional del periodismo es censura, pura y dura. Si la cadena de televisión para la que trabaja tiene algún problema con la ideología de este sujeto debería despedirle. Lo que no se puede consentir es que un presentador (aunque sea de uno de los programas más obscenos que se recuerdan, más vacío y más estúpido) no pueda decir si piensa de una forma u otra. Y menos si otra presentadora (Ana Rosa Quintana, por ejemplo) lo hace en su programa sin tener que ocultar una sola coma de su discurso.

Creo que el problema es que lo que dice Ana Rosa Quintana gusta a la nueva directiva y les agrada ser relacionados con una postura política determinada. El problema es que lo que dice Jorga Javier Vázquez nos les gusta un pelo y está enfrente de lo que piensan esos directivos que se dedican a segar la libertad de un periodista (hay que recordar que Vázquez es periodista aunque no lo parezca casi nunca).

Va siendo hora de preguntarse sobre el papel de los medios de comunicación, sobre si es viable un modelo que no se sostiene salvo que la Administración Pública (es decir, políticos de un partido u otro) o entidades privadas con objetivos muy alejados de los que el periodismo ha de atesorar, ponen dinero sobre la mesa (eso no puede ser bueno).

Solo merece la pena acercarse a los medios independientes. Todos aquellos que dependen de terceros están condenados a la parcialidad y a cosas que solo pueden traer problemas.

Censura a estas alturas. Si no lo veo no lo creo.