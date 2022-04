Jorge Javier Vázquez se hunde sin remedio y él no lo sabe

No son pocos los presentadores de televisión que lo fueron todo y, de la noche a la mañana, desaparecieron del mapa sin dejar apenas rastro. ¿Recuerdan a Andoni Ferreño? Presentó ‘La ruleta de la fortuna’, ‘Bellezas al agua’ o ‘Vivan los novios’, todos los programas punteros de la época. Y desapareció. Parecía imposible, pero así fue. ¿Recuerdan a Felisuco? Lo mismo aunque, Félix Álvarez, terminó metido en política después de dar algunos tumbos en el teatro y la radio; este desapareció, pero menos. Silvia Jato, lo mismo. Sirvan de ejemplo aunque hay muchos más y algunos casos son verdaderas hecatombes.

Jorge Javier Vázquez, instalado en la soberbia de la fama, del dinero y de hacer lo que le da gana (su teatro es penoso, lo que produce es penoso, su voz al cantar es penosa..., pero hace lo que le da la gana, eso es verdad) parece creer que la caída no va con él, que su éxito será eterno. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez no es tan querido como hace unos años. Se ha ganado a pulso tener enfrente a medio mundo. Él no lo sabe, pero cae bastante mal y muchos piensan que es medio tonto.

Jorge Javier Vázquez dijo que su programa era para rojos y maricones. Muy bien. Ese día comenzó a derrumbarse todo a su alrededor. Haciendo el idiota de esa forma se cargó a la mitad de su audiencia de forma inmediata. Y buena parte de los rojos y maricones han ido cayendo después. No interesa tanto retorcimiento, tanto insulto, tanto interés por hacer que otros hagan ridiculeces para mofarse (no hay nadie peor que el que se sienta en su atalaya y desprecia a los que necesitan su pan). A Jorge Javier Vázquez solo le quedan los palmeros que necesitan de sus favores para mantener una vida de palo. Los espectadores de sus programas siguen siendo menos cada mes y en televisión no hay compasión.

Jorge Javier Vázquez terminará en su casa y no tardará mucho en ocurrir ese hundimiento. Y el resto de fichas del dominó irán cayendo una tras otra. El presentador ha ganado pasta como para vivir de las rentas toda su vida. Sin embargo, algunos de sus colaboradores han ganado lo justo y han gastado como si no hubiese un mañana.

Nadie se acordará de Jorge Javier Vázquez ni de sus colaboradores cuando hayan pasado unos años. Y los chistes de este sujeto, y sus sentencias baratas de manual, y el trato denigrante a sus invitadas, y el escándalo diario destrozando vidas ajenas, serán un mal recuerdo para una sociedad que está muy enferma si se divierte con semejante bazofia.