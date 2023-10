José Rodríguez Polvillo, un pregonero de lujo para Castilleja de la Cuesta

Me llega la noticia ,y es de las cosas que me alegran por su merecimiento y por ser un trabajador incasable, periodista de pura raza y hombre polifacético en todo lo que es información e investigación, Pepe Rodrigue Polvillo lleva el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Gines y hace una labor de diez. Recuerdo en mi etapa de radio como siguiendo nuestra pauta preparaba los programas que realizamos en esa localidad con toda pulcritud y con todos los invitados a la hora señalada en el lugar donde se realizaba el programa, tanto en la televisión como en la radio. Es una buena persona y amigo de sus amigos. Nunca tiene un no por respuesta en la cantidad de años que lo conozco y el reloj no tiene horas para enviarte la información que necesiten todos los compañeros de profesión. Corazón repartido entre dos localidades Gines y su Castilleja de Cuesta, allí es una persona muy querida y difícilmente encontraremos alguno que hable negativamente de él. José Rodríguez Polvillo pronunciará el XXXV Pregón de la Hermandad de Santiago de Castilleja de la Cuesta. Licenciado en Periodismo, el futuro pregonero es también archivero de la Hermandad y director de su anuario. En el campo de la investigación sobre los orígenes de la Hermandad sabe todo o casi todo, lo demuestra por los innumerables trabajos que ha realizado en los últimos años. La Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta ha anunciado la designación de José Rodríguez Polvillo como el encargado de pronunciar el XXXV Pregón de la corporación santiaguista, decano de la localidad, el cual tendrá lugar en el templo parroquial de Santiago Apóstol la próxima Cuaresma. No faltaremos para acompañarle en día tan importante para el y su familia. Como les comentaba el futuro pregonero es archivero de la Hermandad, habiendo pronunciado diferentes ponencias y publicado distintos artículos de carácter histórico sobre la corporación santiaguista, para la que ha logrado recuperar, además, varios documentos de gran interés historiográfico. No olvidemos que dirige el Anuario de la Hermandad y es integrante del área de Comunicación de esta. Igualmente, fue miembro de la Comisión de Comunicación y Protocolo de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad, coordinando la retransmisión en directo de dicho evento, así como todas las grabaciones previas. Para finalizar recordar algo importante y que dimos buena cuenta en este periódico, pronunció en su día el Pregón de la Semana Santa de Gines (2014) y el Pregón de la Navidad de ese mismo pueblo en el año (2017), habiendo publicado igualmente el libro 'Hijos del Aljarafe’. Una grata noticia para este domingo y dar desde aquí mi enhorabuena y el abrazo de tus compañeros de la profesión del periodismo.